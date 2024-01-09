20 тонн лука обнаружили на мусорном полигоне в Атырау

В социальной сети появилась информация о том, что на мусорный полигон в Атырау вывезено больше 20 тонн лука. Очевидцы высказывали опасение, что продукты, пришедшие в негодность, могут быть из областного стабилизационного фонда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ» .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как оказалось, выброшенная продукция принадлежит крестьянскому хозяйству, занимающемуся овощеводством. По словам ответственных лиц, в стабилизационном фонде потерь овощей и другой полевой продукции нет. Вывезенный на свалку лук принадлежит крестьянскому хозяйству «Агрофеликс». Руководство хозяйства решило утилизировать испорченные продукты. Сейчас рабочие перебирают лук, хранящийся на складе. По мнению владельца, еще 20-30 тонн продукции придётся выбросить.

«Сейчас идет естественная убыль. Мы перебираем лук. Гнилой выкидываем на полигон. Он употреблению не подлежит. И людям, и скотине не подлежит. Этот лук для скотины токсичен. Если рядом не будет воды, она просто умрет. Людям это категорически нельзя. Этот лук к СПК никакого отношения не имеет», - пояснил глава крестьянского хозяйства Енисей Юн.

Стабилизационный фонд принадлежит социально-предпринимательской корпорации «Атырау». В этом году в регионе для поддержания стабильных цен на социально значимые овощи из областного бюджета через СПК выделено 817 млн тенге. Закупленные на эти средства овощи планируют реализовывать по доступным ценам в ближайшие 3 месяца.

«В стабилизационный фонд поставлено больше 5 тысяч тонн овощной продукции. Этот объем рассчитан на снабжение области до апреля. Картофель, лук, морковь и капуста продаются на трех городских рынках, в торговых павильонах во дворах и супермаркетах», - прокомментировал директор департамента СПК «Атырау» Кайсар Курманалиев.

Сортировка и удаление непригодной к употреблению овощной продукции – обычная практика. Но в этом году испорченной продукции слишком много. По этой причине, вероятно, гора лука привлекла внимание горожан, добавил телеканал.