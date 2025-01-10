2024 год стал самым жарким за всю историю – Copernicus

В мире,Погода
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Как уточнила Европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли, 22 июля был поставлен новый рекорд среднесуточной глобальной температуры

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года. Такие данные приводит Европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Средняя глобальная температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия. Бореальная зима (декабрь 2023 года - февраль 2024 года), бореальная весна (март - май) и бореальное лето (июнь - август) в 2024 году стали рекордно теплыми сезонами для соответствующего времени года.

Помимо этого, новый рекорд среднесуточной глобальной температуры был достигнут 22 июля 2024 года и составил 17,16 градуса Цельсия, говорится в пресс-релизе.

По прогнозам, 2025 год не станет рекордным по показателям, но войдет в тройку самых жарких за время наблюдений, сообщает агентство AFP.

Также по информации AP со ссылкой на совместный доклад организаций World Weather Attribution и Climate Central, в 2024 году мир получил 41 дополнительный день сильной жары.

Исследователи отметили, что при сохранении текущих климатических тенденций экстремальные погодные явления будут становиться все более частыми, интенсивными и разрушительными. 

 

#история #климат #жара #катаклизмы

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