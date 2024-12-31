В 2024 году экстремальная жара длилась почти на полтора месяца дольше обычного

В мире,Погода
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По информации AP со ссылкой на совместный доклад организаций World Weather Attribution и Climate Central, в уходящем году мир получил 41 дополнительный день сильной жары

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В 2024 году продолжительность периодов опасной для жизни жары в мире увеличилась в общей сложности на 41 день. Выводы отчета основаны на анализе международной команды ученых, сравнивших актуальные дневные температуры в разных регионах планеты с данными цифровой модели без учета изменений климата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Согласно исследованию, в некоторых районах экстремальная жара в уходящем году длилась от 150 дней и более.

Специалисты также изучили 29 экстремальных погодных явлений в этом году, жертвами которых стали не менее 3,7 тыс. человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

По словам ученых, некоторые из этих катаклизмов были вызваны природным явлением Эль-Ниньо, вызывающим потепление в Тихом океане. Однако большая часть стихийных бедствий оказалась связана с изменениями климата.

Исследователи отметили, что при сохранении текущих климатических тенденций экстремальные погодные явления будут становиться все более частыми, интенсивными и разрушительными.

В марте этого ученые предсказывали рекордную жару в 2024 году из-за Эль-Ниньо.  

 

#засуха #климат #жара #планета #катаклизмы

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