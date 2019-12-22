211 автомашин застряли из-за метели на трассе в Туркестанской области

Происшествия
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Из-за перекрытия трассы Алматы-Термез -Ташкент по причине метели в Туркестанской области на дороге застряли 211 легковых, грузовых машин и автобусов, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в Департаменте по ЧС Туркестанской области, из-за метели движение для всех видов транспорта на участке дороги республиканского значения Алматы – Термез – Ташкент с 594 по 634 км ограничено с 14:30 21 декабря.

В результате на посту-рубеже в Тюлькубасском районе образовалось скопление из 211 транспортных средств (132 легковых автомобиля, 13 автобусов, 66 грузовых машин), в которых находилось 936 человек.

"Силами департаментов по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области и города Шымкента эвакуировано 40 человек, из них 11 детей. 28 человек, в том числе 6 детей, удалось отправить на попутных машинах в направлении Шымкента. Все эвакуированные находятся в пункте обогрева в селе Шакпак ата. Остальные отказываются от эвакуации и находятся в своих автомобилях», – сообщили в ДЧС.

Департаментом подготовлено три пункта обогрева на автодороге республиканского значения в селах Т. Рыскулова, Шукурбулак и Шакпак ата Тюлькубасского района. В аварийно-спасательных и неотложных работах было задействовано 47 человек и 16 единиц техники.

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