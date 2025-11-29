Фото: Минсельхоз РК

Во второй панельной сессии «Развитие сельского хозяйства с точки зрения рационального использования природных ресурсов», прошедшей в рамках диалог-платформы, принял участие министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. В обсуждениях также приняли участие более 300 сельских акимов.

Нуржан Нуржигитов выступил с докладом, в котором рассказал о работе Министерства водных ресурсов и ирригации по обеспечению эффективного управления и использования воды в сельском хозяйстве.

В соответствии с принятым в этом году новым Водным кодексом усилен контроль за недопущением самовольного водопользования и соблюдением запретов на хозяйственную деятельность на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах. Бассейновые инспекции наделены надзорными функциями, в соответствии с которыми могут принимать оперативные меры реагирования.

Нормативно закреплен институт ирригационного кондоминиума, необходимый для обеспечения надлежащего состояния оросительных и коллекторно-дренажных сетей, что позволяет снизить расходы фермеров на ремонт и реконструкцию инфраструктуры. В качестве еще одной меры поддержки предусмотрена норма, позволяющая создавать емкости для накопления талых, ливневых и паводковых вод для сельскохозяйственных нужд объемом до 2 млн кубометров.

Для стимулирования внедрения водосберегающих технологий пересмотрены подходы государственной поддержки: с 50 до 80 процентов увеличена доля возмещения затрат на бурение скважин и приобретение водосберегающего оборудования, введены дифференцированные субсидии на воду, размер которых напрямую зависит от применения водосберегающих систем полива.

Для достижения этих целей в республиканском бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено более 214 млрд тенге трансфертов на инвестиционные субсидии и 13,5 млрд тенге – на субсидирование стоимости поливной воды.

«В целом мы уверены, что комплексный подход к водной отрасли, поддержанный государством, позволит нам обеспечить надежное водоснабжение и устойчивое развитие аграрного сектора, что является важным элементом национальной безопасности и благополучия граждан. В свою очередь, от местных исполнительных органов требуется четкая координация всех участников, строгое соблюдение сроков реализации мероприятий, эффективное и целевое использование выделенных средств, а также постоянный контроль качества выполняемых работ. Только при ответственном исполнении на местах мы достигнем поставленных целей», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Далее представители министерств ответили на вопросы сельских акимов. Главе водного ведомства были заданы вопросы касательно обеспечения сельских жителей поливной водой, субсидирования внедрения водосберегающих технологий и реализации пилотных проектов, реконструкции каналов и коллекторов, строительства новых водохранилищ, обеспечения водой сельского хозяйства и частных хозяйств вторичного сектора.