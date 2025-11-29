214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК

Сельское хозяйство
5

В Астане состоялся форум сельских акимов, организованный партией «AMANAT», передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Во второй панельной сессии «Развитие сельского хозяйства с точки зрения рационального использования природных ресурсов», прошедшей в рамках диалог-платформы, принял участие министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. В обсуждениях также приняли участие более 300 сельских акимов.

Нуржан Нуржигитов выступил с докладом, в котором рассказал о работе Министерства водных ресурсов и ирригации по обеспечению эффективного управления и использования воды в сельском хозяйстве.

В соответствии с принятым в этом году новым Водным кодексом усилен контроль за недопущением самовольного водопользования и соблюдением запретов на хозяйственную деятельность на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах. Бассейновые инспекции наделены надзорными функциями, в соответствии с которыми могут принимать оперативные меры реагирования.

Нормативно закреплен институт ирригационного кондоминиума, необходимый для обеспечения надлежащего состояния оросительных и коллекторно-дренажных сетей, что позволяет снизить расходы фермеров на ремонт и реконструкцию инфраструктуры. В качестве еще одной меры поддержки предусмотрена норма, позволяющая создавать емкости для накопления талых, ливневых и паводковых вод для сельскохозяйственных нужд объемом до 2 млн кубометров.

Для стимулирования внедрения водосберегающих технологий пересмотрены подходы государственной поддержки: с 50 до 80 процентов увеличена доля возмещения затрат на бурение скважин и приобретение водосберегающего оборудования, введены дифференцированные субсидии на воду, размер которых напрямую зависит от применения водосберегающих систем полива.

Для достижения этих целей в республиканском бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено более 214 млрд тенге трансфертов на инвестиционные субсидии и 13,5 млрд тенге – на субсидирование стоимости поливной воды.

«В целом мы уверены, что комплексный подход к водной отрасли, поддержанный государством, позволит нам обеспечить надежное водоснабжение и устойчивое развитие аграрного сектора, что является важным элементом национальной безопасности и благополучия граждан. В свою очередь, от местных исполнительных органов требуется четкая координация всех участников, строгое соблюдение сроков реализации мероприятий, эффективное и целевое использование выделенных средств, а также постоянный контроль качества выполняемых работ. Только при ответственном исполнении на местах мы достигнем поставленных целей», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Далее представители министерств ответили на вопросы сельских акимов. Главе водного ведомства были заданы вопросы касательно обеспечения сельских жителей поливной водой, субсидирования внедрения водосберегающих технологий и реализации пилотных проектов, реконструкции каналов и коллекторов, строительства новых водохранилищ, обеспечения водой сельского хозяйства и частных хозяйств вторичного сектора.

#субсидии #АПК #водосбережение

Популярное

Все
Увидеть вечное в простом
Зажжен огонь зимних Игр
Кубок мира-2026 от World Boxing
Общие страницы истории
Воспитание защитника Отечества
Различают только по погонам
Книги объединяют народы
Стартует первый падел-тур
Что едят наши дети?
Путь к лидерству и финансовой стабильности
О качестве и количестве военных кафедр
Новое достижение Дастана Сатпаева
В основе успеха – кооперация науки и производства
АСП: усилен контроль
Зоркий взгляд и острый ум
Изучать язык, культуру и традиции через музыку
Летописцы эпохи
По принципу целевого финансирования
Новая экономическая политика и экспорт
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Новый центр мировой металлургии
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
Метростроевцы ускоряют темп
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В области Жетысу прошел инвестиционный форум
Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ
Наращивая транзитный потенциал страны
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Около 600 млрд тенге выделят на поддержку бизнеса на селе –…
Соғым-FEST: мясная ярмарка пройдет на выходных в Астане
Еще четыре казахстанских предприятия включили в Реестр импо…
Стабильный урожай и новые проекты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]