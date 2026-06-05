Посевная проходит без сбоев

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По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, на 3 июня отечественными агрария­ми засеяно 20,9 млн га площадей.

Из них на зерновые приходится 15 млн га, масличные – 4,2 млн, кормовые культуры – 1,2 млн, хлопчатник – 164,3 тыс., картофель – 128,4 тыс., овощи – 122,1 тыс., бахчевые – 83,9 тыс., сахарную свеклу – 22 тыс. га.

С наибольшей производитель­ностью посевная проходит в основных зерносеющих регионах. Так, в Акмолинской области засеяно 5,3 млн га, в Костанайской – 5 млн, в Северо-Казахстанской – 4,1 млн га.

В ответственной кампании задействовано более 133,9 тыс. тракторов, около 5,6 тыс. единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 71,4 тыс. сеялок и 188,5 тыс. почво­обрабатывающих орудий. Бесперебойную техническую поддержку механизаторов обеспечивают 70 сервисных центров.