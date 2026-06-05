Премьер провел совещание по весенне-полевым работам и развитию АПК

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по вопросам завершения весенне-полевых работ и развития агропромышленного комплекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

С докладами выступили министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев, председатель правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин. Заслушаны акимы Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областей. Также от имени аграриев выступил директор крестьянского хозяйства «Зенченко и К» Геннадий Зенченко.

«Сельское хозяйство является приоритетным направлением экономики страны. Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание динамичному развитию отрасли и подчеркивает ее важность для повышения качества жизни сельских жителей, а также роль в продовольственной безопасности и обеспечении устойчивого экономического роста», — отметил Олжас Бектенов.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил о завершении посевной кампании. В текущем году сельскохозяйственные культуры размещены на площади 23,8 млн га, что на 180 тыс. га больше показателя прошлого года. По поручению Президента ведется работа по диверсификации структуры посевов с увеличением площадей под высокорентабельные и социально значимые культуры. Так, посевные площади зерновых и зернобобовых культур составили 15,8 млн га, масличных – 4,3 млн га, кормовых – 3,3 млн га.

В рамках борьбы с саранчовыми в текущем году будет обработано 2,2 млн га земель, на сегодня защитные мероприятия завершены примерно на 665 тыс. га. Для проведения весенне-полевых работ государством приняты необходимые меры поддержки: аграрии обеспечены 402 тыс. тонн льготного дизельного топлива, полностью закрыта потребность в семенах в объеме 2,3 млн тонн, запланировано внесение 2,3 млн тонн минеральных удобрений.

За четыре месяца произведено 338 тыс. тонн мяса всех видов (+3,4%). Производство говядины составило 112,9 тыс. тонн (+6,1%), баранины – 34,7 тыс. тонн (+8,1%), конины – 41,2 тыс. тонн (+3,8%). К концу года МСХ прогнозирует производство 1,2 млн тонн мяса в убойном весе, в том числе 445 тыс. тонн говядины, 156 тыс. тонн баранины, 182 тыс. тонн конины и 380 тыс. тонн мяса птицы. Ожидается увеличение объемов молока, куриных яиц.

Эффективность развития животноводства напрямую зависит от ветеринарной безопасности. В этой связи правительством реализуются системные меры, направленные на укрепление ветеринарной службы, модернизацию инфраструктуры, улучшение условий труда.

«За последние два года местными исполнительными органами построено порядка 600 ветеринарных объектов на сумму 9,1 млрд тенге. Продолжается дооснащение государственных ветеринарных лабораторий. На развитие инфраструктуры в рамках трансфертов общего характера из республиканского бюджета выделено 66,2 млрд тенге. Предпринимаемые усилия уже вылились в значимый результат – Казахстан официально получил статус страны, свободной от ящура. Статус способствует укреплению экспортного потенциала отечественной животноводческой продукции», – доложил Айдарбек Сапаров.

На сегодня доля переработки в общем объеме экспорта сельхозпродукции превысила 51%, что свидетельствует о переходе отрасли к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

В целом объем инвестиций в основной капитал АПК достиг 1,6 трлн тг, что выше уровня прошлого года. В эксплуатацию за последние 2 года введено 540 новых производств – от современных животноводческих комплексов до предприятий глубокой переработки. В том числе построено 89 животноводческих комплексов, 70 молочно-товарных ферм, 35 зернохранилищ, 35 овощехранилищ, 16 птицефабрик, 11 теплиц, реализовано 12 проектов по производству растительных масел и глубокой переработке и др. В 2026 году темп обновления парка техники достигнет 8%, при этом износ снизится до 65%.

Премьер-министр отметил необходимость более активного вовлечения крупных сельхозпредприятий в развитие животноводства.

«Обращаю внимание представителей бизнеса и сельского хозяйства: крупные хозяйства должны обеспечить круглогодичную занятость. Это одно из основных требований к вам. Государство оказывает необходимую поддержку, но ждет встречных обязательств в первую очередь со стороны крупного бизнеса по обеспечению круглогодичной занятости. Открыто хочу сказать, что кто этим не будет заниматься, значит будем заниматься изъятием земель у подобного рода собственников», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отдельное внимание было уделено вопросам рационального использования воды. В прошлом году несоблюдение отдельными хозяйствами структуры посевов привело к росту водопотребления, особенно в Туркестанской и Кызылординской областях. В этой связи Премьер-министр поручил Министерству водных ресурсов и ирригации совместно с акиматами держать вопрос на контроле, обеспечить соблюдение утвержденной структуры посевов по влагоемким культурам и усилить разъяснительную работу с фермерами.

В регионах проводится оптимизация структуры посевов с учетом водных ресурсов. В соответствии с установленными лимитами водопользования площадь риса сокращена на 20,6 тыс. га и составила 79,9 тыс. га. В хлопководстве акцент сделан на внедрение водосберегающих технологий: площадь хлопчатника под капельным орошением увеличена на 29,8 тыс. га и достигла 79,8 тыс. га, тогда как площади с традиционным поливом сокращены на 12 тыс. га.

О прогнозе погоды в вегетационный период доложил вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев. По данным «Казгидромета», погода в данный период ожидается с повышенным температурным фоном и неравномерным распределением осадков. В целом начало вегетационного сезона оценивается как благоприятное. Вместе с тем в июле-сентябре сохраняются риски дефицита влаги в отдельных регионах страны. Количество осадков в сентябре предполагается меньше нормы на большей части Казахстана, около нормы – в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на большей части Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, области Абай, на крайнем севере Актюбинской области.

При этом отмечено, что озвученный предварительный прогноз на вегетационный сезон будет уточняться и дополняться ежемесячными прогнозами и доводиться до всех заинтересованных государственных органов и населения.

Председатель правления АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» Рустам Карагойшин доложил о мерах финансовой поддержки аграриев. В текущем году на развитие АПК предусмотрено свыше 1,2 трлн тенге, из них до 750 млрд тенге планируется направить на проведение посевных и уборочных работ. На сегодня фермеры уже получили займы на 573 млрд тенге, что позволило охватить около 6,8 млн га посевных площадей. Дополнительно Фондом «Даму» выдано 1,7 тыс. гарантий на 232 млрд тенге, благодаря чему аграрии привлекли кредиты на 273 млрд тенге.

Директор крестьянского хозяйства «Зенченко и К» Геннадий Зенченко отметил, что фермерское сообщество положительно оценивает проводимую государством работу по поддержке аграриев. По его словам, текущие решения находят положительный отклик среди сельхозтоваропроизводителей и трансформируются в новые инвестиционные проекты, современные производства и рабочие места на селе.

«От имени аграрного сообщества хотел бы выразить признательность Главе государства за внимание, которое сегодня уделяется развитию агропромышленного комплекса. Созданные механизмы поддержки позволяют бизнесу уверенно инвестировать в долгосрочные проекты, внедрять современные технологии и вносить вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Сегодня для аграриев созданы все необходимые условия и инструменты для дальнейшего развития. Вместе с тем государственная поддержка предполагает и высокую ответственность бизнеса за эффективное использование предоставленных возможностей», – сказал Геннадий Зенченко.

Директор крестьянского хозяйства также поднял вопросы важности внедрения искусственного интеллекта, цифровизации АПК, развития животноводства, повышения качества сельскохозяйственного образования, подготовки кадров для села и выпуска конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

По итогам совещания Премьер-министр отметил, что для реализации поставленной Главой государства задачи по укреплению продовольственной безопасности и превращению АПК в высокотехнологическую экспортную отрасль создаются все необходимые условия.

«Отрасль растениеводства демонстрирует устойчивый рост, и наша задача – сохранить и приумножить эти темпы. Министерствам сельского хозяйства, водных ресурсов, экологии совместно с акиматами регионов необходимо держать на постоянном контроле ситуацию по водообеспечению посевов, особенно в регионах с риском дефицита осадков. При необходимости оперативно принимать меры по поддержке сельхозтоваропроизводителей и сохранению урожая. Все агротехнологические требования должны выполняться в строгом соответствии с установленными научными нормами. Необходимо обеспечить своевременное внесение минеральных удобрений. Особое внимание нужно уделить проведению мероприятий по защите растений», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечен большой потенциал сферы животноводства как одного из ключевых направлений сельского хозяйства. Для его системного развития в текущем году утвержден Комплексный план на 5 лет, предусматривающий льготное финансирование по всей производственной цепочке. На все подотрасли и категории животноводческих хозяйств будет направлено 220 млрд тенге. Запущены новые кредитные продукты «Игілік» и «Береке» на приобретение племенного поголовья КРС и МРС с фиксированной ставкой не более 6%. Для стимулирования отгонного животноводства запускается единый кредитный продукт «Жайлау», направленный на развитие пастбищной инфраструктуры. Доступна программа льготного кредитования на пополнение оборотных средств по ставке 5%. В данном направлении акиматам поручено усилить работу и в полной мере задействовать возможности крупных хозяйств, обладающих значительными земельными ресурсами.

Отдельное внимание уделено исполнению поручений Главы государства по дальнейшему повышению уровня ветеринарной инфраструктуры, данных в ходе расширенного заседания Правительства в феврале т.г. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами поручено обеспечить своевременное и эффективное проведение ветеринарных мероприятий, усилить разъяснительную работу среди сельхозпроизводителей.

«Как отметил министр, Казахстан получил статус страны, свободной от ящура. Мы должны и далее соответствовать данному статусу. Кроме того, устойчивое развитие животноводства напрямую зависит от уровня ветеринарной безопасности. Без эффективной системы профилактики и контроля заболеваний невозможно обеспечить рост поголовья, повышение продуктивности и качества продукции. В этой связи крайне важно обеспечить эпизоотическую стабильность на внутреннем рынке», – подчеркнул Премьер-министр.

Акиматам поручено обеспечить усиление ветеринарного и фитосанитарного контроля на рынках, в т.ч. прослеживаемость и соблюдение ветеринарно-санитарных требований. Поставлены задачи по строительству и модернизации ветеринарной инфраструктуры в регионах.

«Государственная политика в сельскохозяйственной отрасли формируется на принципах эффективности и добросовестности аграриев. Вместе с тем акиматам необходимо обеспечить постоянный контроль за целевым использованием выделенных средств. В объявленный Главой государства год цифровизации и искусственного интеллекта требуется внедрение цифровых инструментов на всех этапах аграрного производства – от поля до прилавка. Важно создавать и комфортные условия жизни на селе. Примеров, таких как села хозяйств Зенченко, Ералиева, Сауэра, Курманкулова, по стране немало, но их количество должно расти. Государство будет всецело поддерживать и стимулировать их рост», – отметил Премьер-министр.

Кроме того, дан ряд поручений по решению текущих проблемных вопросов:

- в целях развития дополнительных направлений в сельхозотраслях МСХ совместно с НИХ «Байтерек» в кратчайшие сроки внести предложения по запуску программ льготного кредитования тепличных хозяйств, садоводства и рыбоводства (с учетом привлечения частных инвестиций, механизма ГЧП);

- для решения проблемы животноводов с отсутствием необходимого залогового обеспечения при получении льготного финансирования министерствам сельского хозяйства, финансов и НИХ «Байтерек» в ускоренном порядке решить вопрос обеспечения гарантирования займов;

- Министерству промышленности и строительства принять меры по обеспечению казахстанских аграриев отечественными минеральными удобрениями в полном объеме по стабильным ценам;

- для недопущения распространения саранчовых МСХ совместно с акимами регионов завершить своевременную и качественную химическую обработку 2,2 млн га полей, локализовать очаги вредителей;

- министерствам водных ресурсов, сельского хозяйства и культуры усилить информационно-разъяснительную работу по рациональному использованию водных ресурсов и применению водосберегательных технологий.

«Возрос риск возникновения степных и лесных пожаров. Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с министерством экологии и акиматами регионов необходимо обеспечить приведение сил и средств гражданской защиты в повышенную готовность. Проверить готовность противопожарной техники и систем связи, запасов ГСМ. Также в целях профилактических мер следует обеспечить очистку территорий лесных и степных массивов от сухостоя, особенно близ населенных пунктов и полей», — поручил Олжас Бектенов.

Контроль за качественным исполнением всех обозначенных поручений возложен на Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами областей.