Увеличится загрузка предприятий

Пять молочно-товарных ферм запустят в регионе в этом году. Акцент на развитии молочного животноводства сделан не случайно. Эта отрасль обеспечивает постоянную занятость сельского населения, да к тому же приносит круглогодичный доход.

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В 2023-м в регионе стартовало масштабирование опыта Северо-Казахстанской области, на это за последние три года было выделено 40 млрд тенге. Основной объем финансирования в размере 37,8 млрд тенге направлен на осуществление 13 инвестицион­ных проектов по строительству МТФ общей годовой производительностью 80 тыс. тонн молока.

– На сегодняшний день введены в эксплуатацию семь современных ферм общей мощностью 46 тысяч тонн молока в год. Три из них запущены в 2024 году, еще четыре – в 2025-м. Это позволило существенно увеличить производство молока в организованных хозяйствах, оно по итогам 2025-го выросло на 17 процентов. Также повысились надои на одну фуражную корову, – отметил руководитель управления сельского хозяйства Костанайской области Ибрагим Бекмухамедов.

О первых результатах работы молочно-товарной фермы на 510 голов КРС, запущенной в прошлом году в Алтынсаринском районе, не без гордости сообщил руководитель предприятия.

– Ежемесячная выручка составляет 20,3 миллио­на тенге при цене реализации литра молока по 265 тенге. Чистая прибыль предприятия достигла 6,3 миллиона тенге в месяц, – рассказал Талгат Тапаев. – Получен приплод в количестве 320 телят. Дойное стадо насчитывает 320 коров, среднесуточный надой достигает почти пяти тонн.

В нынешнем году из шести объектов, профинансированных в 2024-м, ожидается сдача в эксплуатацию пяти молочно-товарных ферм общей мощностью 31 тыс. тонн молока в год. Еще одна МТФ будет запущена в 2027-м.

Дополнительно в регионе готовы к финансированию еще четырех проектов МТФ, которые ежегодно будут производить 28,4 тыс. тонн молока. Общая сумма инвестиций составляет 17,2 млрд тенге.

Ввод молочно-товарных ферм позволит не только увеличить объем молочного производства, но и повысить уровень загрузки перерабатывающих предприятий, которые сегодня работают лишь на 75% от своей мощности.

– В 2024 году в области был введен в строй цех по изготовлению сыров мощностью 10 тысяч тонн продукции в год. Возникла дополнительная потребность в сырье объемом до 90 тысяч тонн для обеспечения бесперебойной работы производства. Ввод новых молочно-товарных ферм и выход на проектную мощность уже введенных позволит увеличить загрузку предприятий до 86 процентов, – заключил Ибрагим Бекмухамедов.