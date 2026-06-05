Бектенов проверил развитие сельского хозяйства в СКО

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область проверил ход реализации поручений Президента по развитию агропромышленного комплекса, повышению производительности сельского хозяйства и углублению переработки отечественной продукции. В частности, посещены цифровая молочно-товарная ферма ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка», хозяйство ТОО «Кызылжар Жем», молокоперерабатывающий завод ТОО «Eurasian milk», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

На сегодня Северо-Казахстанская область занимает первое место среди организованных хозяйств по производству молока и обеспечивает около 1/6 части странового объема его переработки.

В селе Корнеевка Есильского района Олжас Бектенов ознакомился с работой современной цифровой молочно-товарной фермы ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка». Директор предприятия Александр Фадеев сообщил, что на ферме содержится 2,5 тыс. голов КРС молочного направления, в том числе свыше 1,3 тыс. коров. Поголовье голштино-фризской породы завезено из Венгрии, Германии, Дании и Нидерландов. Первые 300 голов из Германии, адаптированных к условиям казахстанской зимы, будут реализованы сельхозпроизводителям уже осенью.

Олжас Бектенов осмотрел автоматизированный доильный зал на 40 голов немецкого производства Westfalia, а также цифровые системы управления стадом и производственными процессами. На ферме применяются решения DairyPlan и CowScout, которые позволяют вести автоматизированный учет надоев, контролировать работу оборудования, отслеживать состояние животных, их активность и продуктивность. По итогам 2025 года ферма произвела порядка 11 тыс. тонн молока. С начала текущего года объем производства составил около 3 тыс. тонн.

Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов доложил о реализации Комплексного плана развития животноводства. В регионе функционируют 118 молочно-товарных ферм, 9 птицефабрик, в том числе 6 яичного направления мощностью свыше 600 млн яиц в год. По итогам 2025 года объем валовой продукции животноводства составил 208 млрд тенге с ростом на 6%. Производство мяса достигло 82 тыс. тонн, молока – 382 тыс. тонн, яиц – 631 млн штук.

Премьер-министр отметил, что Глава государства уделяет особое внимание мерам поддержки фермеров. Развитие молочно-товарных ферм соответствует задаче Президента по увеличению доли переработанной продукции в АПК до 70%. Такие проекты укрепляют продовольственную безопасность, расширяют сырьевую базу для переработки и создают постоянную занятость на селе.

Олжас Бектенов акцентировал внимание руководства области и МСХ на ветеринарной безопасности. По поручению Президента с 2024 года ветеринарная отрасль впервые за последние 14 лет получила необходимое финансирование для системного развития. В стране за последние два года построено порядка 600 ветеринарных объектов на сумму 9,1 млрд тенге.

«На сегодня эпизоотическая ситуация остается благополучной. За последние три года мы получили снижение бруцеллезом в 12 раз, снижение неблагополучных пунктов на 7 пунктов. Минимизировано число резких вспышек заболевания. Для этого есть все условия, в этом году из республиканского бюджета выделено 1,8 млрд тенге на строительство 57 ветеринарных пунктов и 2 ветеринарные станции. Строительство ветеринарных пунктов дает существенную поддержку для ветеринарного благополучия личных подсобных хозяйств, в них проводят весь спектр ветеринарных манипуляций», — доложил Марат Тасмаганбетов.

Всего в стране функционируют 373 молочно-товарные фермы с совокупным объемом производства порядка 1 млн тонн молока в год. Во исполнение поручения Главы государства, данного в Послании народу Казахстана, запланировано строительство 116 современных молочно-товарных ферм с общим объемом производства около 600 тыс. тонн молока в год. Уже введена в эксплуатацию 71 ферма. До конца текущего года планируется завершить строительство еще 19 ферм.

О внедрении цифровых решений, направленных на развитие региона, и реализации проекта Digital Aimaq доложил руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области Руслан Алишев. На сегодня в СКО функционируют 10 районных и 3 сельских креативных IT-центра, предоставляющих жителям сел доступ к современным технологиям и возможностям цифровизации. До конца года в селах региона планируется запуск еще 11 таких центров.

На площадках SKO Hub и Qyzyljar Creative Center более 3 тыс. человек прошли обучение цифровым навыкам, проведено свыше 400 мероприятий, создано 30 стартапов, привлекаются инвестиции. Прорабатывается вопрос расширения этой работы в рамках аналогичного китайского проекта Digital village.

Руслан Алишев также доложил о планах по созданию IT-парка Digital Qyzyljar. Это позволит обеспечить условия для роста региональных IT-компаний, сформировать единый центр координации регионального проекта Digital Aimaq и ускорить цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики области.

На территории хозяйства ТОО «Кызылжар Жем» Премьер-министр ознакомился с итогами сева и осмотрел поле с ультраранним сортом зерновых культур. Предприятие специализируется на ведении смешанного сельского хозяйства.

Директор предприятия Данияр Анафин сообщил, что на опытном поле планируется посев мягкой яровой пшеницы сорта Calixo французской селекции компании Secobra Recherches S.A. Сорт относится к раннеспелым, с вегетационным периодом в 85 дней, и обладает высоким потенциалом урожайности. Ранее Calixo успешно зарекомендовал себя в регионах Западной Сибири с почвенно-климатическими условиями, близкими к условиям Северо-Казахстанской области. Отмечено, что в благоприятные годы урожайность сорта достигала 60 ц/га. По уровню экономической эффективности сорт способен конкурировать с рядом высокомаржинальных культур, что делает его перспективным для дальнейшего внедрения в сельскохозяйственное производство СКО. Сопровождать выращивание раннеспелой пшеницы будет Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция.

Здесь же состоялась встреча с местными сельхозтоваропроизводителями. Олжас Бектенов поздравил аграриев с завершением посевной кампании. Казахстан входит в десятку крупнейших экспортеров пшеницы и сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке муки.

«По поручению Президента третий год оказывается массированная поддержка аграрного сектора. В этом году общее финансирование растениеводства и животноводства достигла 1 трлн 200 млрд тенге. Мы видим отдачу: прошлые два года был хороший урожай. Наше зерно экспортируется в 70 стран мира. Мы входим в десятку мировых поставщиков. Это результат политики Главы государства Касым-Жомарта Токаева, который уделяет пристальное внимание развитию отрасли, и безусловно каждодневного труда фермеров. Работу будем продолжать», — подчеркнул Олжас Бектенов.

«Программа «Кен дала-2» поддержала нас. Мы сегодня имеем право планировать финансирование, есть уверенность в своевременном поступлении средств – это очень здорово. Были годы, когда мы не знали, будет ли удобрение, придет ли вовремя. Сегодня мы получаем стабильно удобрения. За последние годы решены вопросы по солярке, мы практически не знаем никаких проблем. За это выражаем искреннюю благодарность Президенту. Наша задача – обеспечить хороший урожай, чтобы наши территории развивались и повышалось благосостояние населения Казахстана. При этом заработная плата наших механизаторов не уступает уровню оплаты труда в городе», — сказал директор ТОО «СК Вагулинское» Виктор Редин.

Директор ТОО «Акселеу» Серик Малаев отметил, что важную роль в проведении полевых работ сыграли меры государственной поддержки. Аграрии своевременно получили льготные кредиты под 5%, доступ к удешевленным минеральным удобрениям и необходимым объемам горюче-смазочных материалов. Это позволило провести все агротехнологические мероприятия в оптимальные сроки и с соблюдением необходимых требований. Отдельно было отмечено значение цифровизации производственных процессов.

Перед отраслью стоит задача повышать доходность каждого гектара за счет современных технологий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Премьер-министр ознакомился с цифровыми решениями, применяемыми в АПК, в том числе беспилотными летательными аппаратами, метеостанциями и анализаторами почвы. Их использование позволяет точнее оценивать состояние посевов, планировать агротехнические работы и повышать эффективность сельхозпроизводства. В целом в регионе достигнут высокий уровень диверсификации посевных площадей: порядка четверти всех масличных культур страны выращивается именно в Северо-Казахстанской области.

Также презентован проект строительства завода по производству гранулированной люцерны. Проект направлен на развитие кормовой базы и обеспечение животноводческих хозяйств качественными кормами с высокой питательной ценностью. Генеральный директор группы компаний «Эталон Агро» Медет Тулегенов подчеркнул, что важным условием успешной реализации проекта является развитие орошаемого земледелия, которое позволит получать до двух-трех укосов люцерны за сезон, обеспечивать стабильное качество сырья и равномерную загрузку производственных мощностей. Для круглогодичной работы завода также прорабатывается дополнительное направление – выпуск биотоплива из гранулированной льняной и пшеничной соломы.

В Петропавловске Премьер-министр посетил молокоперерабатывающий завод ТОО «Eurasian milk», где осмотрел технологический процесс и линейку выпускаемой готовой продукции. Директор Андрей Гриценко доложил, что предприятие работает по швейцарским технологиям, ориентировано на выпуск продукции с высокой степенью переработки, импортозамещение и развитие экспортного потенциала. Завод работает на казахстанском сырье, поставляемом фермерскими хозяйствами региона. Осуществляется выпуск твердых и мягких сыров вытяжного типа свыше 7 тыс. тонн, производство более 12 тыс. тонн сливочного масла и около 12 тыс. тонн сгущенного молока в год, а также более 20 тыс. тонн сывороточного концентрата и кисломолочной продукции. До конца 2026 года планируется запуск производства нового продукта – крем-чиза мощностью более 6 тыс. тонн в год. В целом на предприятии налажен выпуск 24 наименований. Продукция поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Россию, Азербайджан и Кыргызстан.

На текущем этапе производство загружено на 50% от проектной мощности. В этой связи Премьер-министр дал поручение МСХ совместно с акиматом оказать все меры поддержки для скорейшего вывода предприятия на полную мощность.

По итогам посещения объектов Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом области продолжить поддержку фермеров для развития переработки, кормопроизводства и цифровизации АПК, обеспечить своевременный запуск новых молочно-товарных ферм, а также содействовать продвижению отечественной продукции на рынке.