Семейчанин на спор прыгнул с моста в Иртыш

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Утром в Семее около 05:30 молодой человек прыгнул со старого моста в реку Иртыш и поплыл в сторону нового моста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП области Абай

По прибытию на место сотрудники полиции установили, что 22-летний житель Семея решил выполнить спор с другом, почему и совершил прыжок в воду. Он самостоятельно доплыл до берега и в медицинской помощи не нуждался.

Молодого человека доставили в Центральный отдел полиции, где с ним была проведена профилактическая беседа.

Департамент полиции области Абай напоминает, что подобные поступки могут привести к серьезным последствиям и подвергают опасности не только жизнь самого участника, но и окружающих.