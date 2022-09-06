22 ножевых ранения: мужчина изрезал бывшую жену в Алматинской области

Мужчина напал с ножом на бывшую супругу в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее в соцсети появилась публикация, в которой пострадавшая рассказала о происшествии и показала шокирующие фотографии.

36-летняя жительница Алматинской области прожила в браке со злоумышленником 17 лет. Бывшие супруги имеют трех общих детей. По словам женщины, последние 2 года она жила в аду, муж пил, дебоширил, следил, угрожал. Не выдержав, она подала на развод. После того как мужчина пытался задушить экс-жену, ему запретили приближаться к ней.

«3 сентября я вместе с мамой приехала за вещами в наш дом, где мы жили, в котором остался жить он (я вместе с детьми с июня жила у родителей). В этот момент он забежал в дом и напал на меня с ножом. Начал меня резать на глазах у мамы. Мама пыталась его держать. В общем он нанёс мне 22 ножевых ранения, из них 3 проникающих, в лёгкие и печень... Благодаря Богу и врачам я выжила», – пишет пострадавшая.

Она утверждает, что родные бывшего мужа будут делать все, чтобы смягчить ему наказание. Женщина же просит, чтобы его осудили, «дали высшую меру наказания».

Указанное преступление произошло 3 сентября в селе Шелек. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР управления полиции Енбекшиказахского района по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК – покушение на убийство.

«В настоящее время назначены экспертизы и проводятся все необходимые следственные действия в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела. Подозреваемый в установленном порядке взят под стражу», – сообщили в Департамента полиции Алматинской области.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководством департамента.