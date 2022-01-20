23-летнего владельца интернет-магазина наркотиков задержали в Нур-Султане

Происшествия
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Фото: Polisia.kz
Полицейскими Нур-Султана ликвидирован канал поставки синтетических наркотиков в столицу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.     

Сотрудники полиции проводят локально-рейдовые отработки, чтобы не допустить нарушений правопорядка в городе.

Так, по улице Петрова задержан 23-летний подозреваемый. В ходе личного обыска у полицейские обнаружили у него 29 свертков с наркотическим средством.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что наркосбытчик реализовывал «товар» через свой личный интернет-магазин путем «закладок», которые оставлял в людных местах. Задержанный указал сотрудникам полиции на тайники, из которых были изъяты «закладки» с наркотиками.

В настоящее время задержанный взят под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», что предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



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