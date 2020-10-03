23-летний интернет-мошенник похищал деньги со счетов жителей Нур-Султана

Общество
23-летнего интернет-мошенника, похищавшего деньги со счетов, задержали в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Нур-Султана.   

"В сети Интернет мошенники изучают множество объявлений. Выбрав жертву, под видом покупателя они ведут переписку посредством мессенджера и мнимо соглашаются на покупку. Для перевода денег мошенники отправляют ссылку, по которой необходимо кликнуть. На первый взгляд ссылка не вызывает каких-либо подозрений, однако при нажатии переправляет пользователя на фишинговый сайт. На этом сайте предлагается заполнить анкету с указанием банковской карты, CVV-кода, ИИНа и ожидать перевода денег", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после заполнения реквизитов с банковских карт производится несанкционированный вывод денег. Получив реквизиты, мошенники моментально похищают все имеющиеся деньги с карт-счетов. При этом сайт через несколько секунд блокируется и не оставляет следов.

"За совершение подобной мошеннической схемы задержан 23-летний житель столицы. В отношении него заведено 5 уголовных дел, проводится досудебное расследование. За последний месяц по таким фактам в полицию поступило порядка 15 заявлений", – отметили в полиции.

Департамент полиции Нур-Султана призывает граждан быть бдительными и доверять лишь проверенным интернет-ресурсам, проверять достоверность новых услуг на официальных интернет-сайтах или через колл-центры. Также не передавать реквизиты банковских карт и CVV-кода посторонним лицам.

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