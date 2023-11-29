22 млрд тенге задолжали алиментщики детям в Казахстане

В Казахстане 6 тысяч должников, уклонявшихся от уплаты алиментов, привлечены к ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру.

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По данным ведомства, к уголовной и административной ответственности привлечено около 6 тыс. должников, уклонявшихся от уплаты алиментов. По 700 актам надзора в дисциплинарном порядке наказано 825 частных судебных исполнителей.

Как отметили в надзорном органе, основная причина неуплаты алиментов – нетрудоустроенность должников и отсутствие постоянного заработка. Для разрешения ситуации было организовано порядка 200 ярмарок вакансий с привлечением предпринимателей.

«В органах занятости на учет поставлено 20 тыс. безработных должников, из них трудоустроено 9,5 тыс. Проведено свыше 500 различных стимулирующих мероприятий (акции, рейды, социальные ролики и другое). Принятие системных и комплексных мер позволило на треть сократить число проблемных производств или с 75 тысяч до 50 тысяч. Погашена задолженность на 23 млрд в пользу 140 тыс. детей, а также передано взыскателям 322 единицы имущества. На сегодня остаток долга составляет 22 млрд тенге», — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, гособвинители выработали новые подходы и алгоритмы для выявления неучтенных источников доходов должников и мест их хранения: работа через мобильные приложения в службе такси (Яндекс, inDriver, DiDi, Uber), ставки в букмекерских конторах, электронные кошельки и т. д. Сведения о таких доходах и деньгах судебные исполнители получают с санкции прокурора. К примеру, в Караганде прокуроры выявили 86 злостных неплательщиков, которые скрывали деньги на электронных кошельках, отметили в пресс-службе.

Предложения о внесении законодательных поправок, дающих возможность обращать взыскания на эти доходы, направлены в Министерство юстиции и депутатам Парламента, добавили в ГП РК.