25 новых школ планируют построить за год в Астане

Образование
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Аменова Дана
Корреспондент

Такими планами на брифинге в РСК поделился глава столичного управления образования Касымхан Сенгазыев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как сообщается, в 2023 году в Астане открыли и ввели в эксплуатацию 11 школ. Они позволили решить проблему с трехсменным обучением в 3 образовательных учреждениях. До конца учебного года в эксплуатацию введут еще четыре школы.

В 2024 году запланировано строительство 25 учреждений среднего образования, всего же до 2028 года – 80 школ на 200 тысяч ученических мест.

«Строительство данных школ полностью решит вопрос 8 школ с трехсменным обучением и 16 переуплотненных школ города. Принятые меры позволят полностью решить проблему дефицита ученических мест до 2035 года», — сообщил глава управления.

В целях обеспечения детей комфортной и безопасной средой все организации образования на 100% обеспечены цифровыми камерами видеонаблюдения, турникетами, тревожными кнопками и высокоскоростным интернетом.

По словам спикера, в связи с ежегодным ростом числа школьников в городе к 2026-2027 учебному году появится потребность в 5 тысячах педагогов.

В городской администрации отметили, что для решения проблемы дефицита кадров ежегодно за счет местного бюджета осуществляется госзаказ на 1 000 мест по педагогическим специальностям (на сегодняшний день по государственному образовательному гранту обучаются более 4 тысяч студентов).

Во исполнение поручения главы государства по открытию педагогического вуза, в столице, в рамках проекта государственно-частного партнерства, начата работа по трансформации педагогического колледжа в педагогический университет.

Также на базе Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева будет открыт филиал КазНПУ имени Абая.

«С января 2024 года в рамках пилотного проекта «Школа будущего педагога» начата работа с 12 школами города по ранней профориентации учащихся. В настоящее время к пилотному проекту подключаются еще 38 школ столицы. В проекте принимают участие учащиеся 9-11 классов школ города, которых интересует педагогическая профессия. Педагогический класс будет реализовываться совместно с вузами города. Открытые педагогические классы работают с международным университетом Астаны в рамках заключенного меморандума. Наряду с этим мы планируем расширить сферу оказания государственных услуг детям с особыми образовательными потребностями», — проинформировал Касымхан Сенгазыев.

#Астана #акимат #Образование #строительство #школы

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