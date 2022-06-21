25 тонн арбузов рассыпались по трассе из-за ДТП в Жамбылской области

На трассе в Жамбылской области опрокинулась фура, доверху наполненная арбузами. Полосатую ягоду раскидало во все стороны. Выяснилось, что молодой водитель не справился с управлением, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Авария случилась неподалеку от села Бурное. Как отмечается, 28-летний шофер во время дождя не справился с управлением и опрокинул грузовик с прицепом. В итоге все 25 тонн арбузов рассыпались по участку трассы Западная Европа – Западный Китай.

Полицейским даже пришлось на время остановить на участке движение.

"В результате ДТП водитель получил незначительные телесные повреждения и отказался от госпитализации. По факту оформлен административный материал по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений", - прокомментировал начальник УМПС департамента полиции Жамбылской области Рахымберды Ашкеев.