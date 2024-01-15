26 инвесторам не давали подключиться к сетям газоснабжения в Алматы

Общая стоимость проектов составляла 124 млрд тенге, при реализации которых планировали создать более 3000 рабочих мест, сообщает Kazpravda.kz
Прокуратура Алматы установила, что на протяжении 1,5 лет 26 инвесторов не могли подключиться к сетям газоснабжения.
Так, в 2022 году управление энергетики и водоснабжения города провело строительство магистральных инженерно-транспортных сетей газоснабжения и сооружений для индустриальной зоны, к которым планировалось подключение ряда инвесторов. При этом, акимат, ссылаясь на то, что объект не передан на баланс АО «КазТрансГаз Аймак», отказывал в подключении к сетям газоснабжения.
«Проанализировав ситуацию, прокуратура внесла акт надзора, по результатам рассмотрения к указанной магистрали подключены 26 инвесторов, реализующие проекты на сумму более 124 млрд тенге с созданием 3314 рабочих мест. Также за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель начальника управления», — сообщили в надзорном органе.
В прокуратуре добавили, что работа по защите прав инвесторов находится на особом контроле.
Также ранее сообщалось, что глава филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогал деньги с сельчан за подключение к газу.