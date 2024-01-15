26 инвесторам не давали подключиться к сетям газоснабжения в Алматы

Общая стоимость проектов составляла 124 млрд тенге, при реализации которых планировали создать более 3000 рабочих мест, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Алматы установила, что на протяжении 1,5 лет 26 инвесторов не могли подключиться к сетям газоснабжения.

Так, в 2022 году управление энергетики и водоснабжения города провело строительство магистральных инженерно-транспортных сетей газоснабжения и сооружений для индустриальной зоны, к которым планировалось подключение ряда инвесторов. При этом, акимат, ссылаясь на то, что объект не передан на баланс АО «КазТрансГаз Аймак», отказывал в подключении к сетям газоснабжения.

«Проанализировав ситуацию, прокуратура внесла акт надзора, по результатам рассмотрения к указанной магистрали подключены 26 инвесторов, реализующие проекты на сумму более 124 млрд тенге с созданием 3314 рабочих мест. Также за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель начальника управления», — сообщили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что работа по защите прав инвесторов находится на особом контроле.

Также ранее сообщалось, что глава филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогал деньги с сельчан за подключение к газу.