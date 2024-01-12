Глава филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогал деньги с сельчан за подключение к газу

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, руководство филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогало деньги с населения за подключение к газу в области Улытау. В поселке Кабанбай батыра и селе Талап долгое время не было возможности подключения к оборудованию сети газораспределения.

Как выяснилось, руководитель и главный специалист жезказганского филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогали у граждан деньги в размере от 70 до 300 тыс. тенге "за беспрепятственное принятие монтажных работ по газификации жилых домов и хозяйственных объектов без фактической проверки качества и объемов выполненных работ".

По данному факту в сентябре прошлого года сотрудники департамента АФМ начали досудебное расследование.

«В результате проведенной работы проблема с газификацией указанных населенных пунктов решена, голубое топливо уже заведено в дома», — подытожили в пресс-службе АФМ РК.

В ведомстве добавили, что в данное время жителей сел в области Улытау подключили к газу.