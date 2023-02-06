26 попыток попасть в Казахстан по поддельным и чужим документам пресек КНБ

По поддельным и чужим документам пытались попасть в Казахстан иностранцы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

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В январе 2023 года сотрудники Пограничной службы КНБ в пунктах пропуска через государственную границу пресекли 26 фактов использования поддельных и чужих документов, в том числе гражданами ближнего и дальнего зарубежья.

Иностранцев-нарушителей через границу не пропустили и депортировали.