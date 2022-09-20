3 человека погибли при опрокидывании внедорожника в Жетысуской области

3 человека погибли при опрокидывании внедорожника в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

ДТП произошло в Панфиловском районе, где 20 сентября на 273 км трассы Западная Европа – Западный Китай опрокинулась автомашина Lexus-470.

В салоне внедорожника находились 3 человека, которые погибли на месте происшествия. Двое погибших являются супругами 1983 и 1985 годов рождения. Личность третьего пока не установлена.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии. Устанавливается, кто находился за рулем внедорожника.