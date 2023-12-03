3 декабря отмечается Международный день инвалидов

Общество
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Координационный совет в области социальной защиты лиц с инвалидностью при МТСЗН РК играет важную роль в обеспечении равных прав и возможностей для людей с особыми потребностями, передает Kazpravda.kz

Фото: БелТА

"Наша деятельность направлена на создание условий для полноценного участия лиц с инвалидностью в общественной жизни, а также на поддержку социальной интеграции. Это повод для того, чтобы выразить уважение и поддержку, осознать и вспомнить о том, что все мы разные, но равные. Этот день напоминает о важности единства и солидарности в создания инклюзивного общества, где каждый гражданин имеет право на равные возможности и поддержку", – говорится в сообщении министерства.

#день #инвалидов

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