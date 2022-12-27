3-летний костанаец больше 10 дней находится в коме после наркоза в больнице

Малолетний мальчик впал в кому после наркоза в больнице в городе Костанае. Врачей ждет проверка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Наша газета» .

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15 декабря в Костанайской детской областной больнице четырем мальчикам двух, трех и четырех лет сделали плановую урологическую операцию с анестезией. Операции продлились от 5 до 40 минут.

Сама хирургическая процедура, по словам родителей, прошла хорошо. Они ждали, что через 2 часа дети очнутся, но мальчики лежали без чувств. Спустя несколько часов у всех детей поднялась температура.

Медсестры ввели детям литическую смесь. Но к вечеру один из 3-летних мальчиков стал с трудом дышать. Позвали медиков. Ребенка забрали в реанимацию, с 15 декабря до сих пор он не пришел в себя.

По словам отца, мальчику поставили диагноз «острое нарушение мозгового кровообращения. Токсическая энцефалопатия». Но чем вызвана интоксикация, родителям до сих пор официально не сообщили.

Быстрее всех очнулся на следующие сутки самый старший мальчик, но у него была потеряна координация, самостоятельно сидеть не мог. Только лишь на третьи сутки после операции сделал первые шаги. 22 декабря его выписали из больницы.

Такими же темпами восстановился 4-летний пациент. Правда, стационар ему продлили – в больнице у мальчика обнаружили незначительную пневмонию.

Самый младший из пострадавших мальчиков, по словам одной из родительниц, только на пятые-шестые сутки передвигался при поддержке отца. У ребенка не было аппетита.

Отец находящегося в коме маленького костанайца обратился с жалобой в управление здравоохранения, оттуда его направили в департамент Комитета медицинского и фармакологического контроля. Обратился в прокуратуру, где его заявление приняли.

Комментарий предоставила пресс-служба Департамента полиции Костанайской области: «Материалы проверки по проведенным детям операциям направлены в уполномоченный орган – департамент Комитета медицинского и фармакологического контроля Министерства здравоохранения РК по Костанайской области для проверки действий врачей. После получения заключения будет принято процессуальное решение».