30 казахстанцев станут обладателями гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»

О правилах и новшествах проекта «Тәуелсіздік ұрпақтары» рассказали сегодня на брифинге в СЦК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: пресс-служба МКИ

В мероприятии приняли участие приняли председатель комитета по делам молодежи и семьи МКИ РК Кайрат Камбаров, грантообладатели «Тәуелсіздік ұрпақтары» прошлых лет Жандос Актаев и Арайлым Серикбай.

По данным МКИ, грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» присуждается с 2021 года по инициативе главы государства в целях государственной поддержки талантливой молодежи.

Размер гранта – 3 млн тенге. Претендовать на него на конкурсной основе могут казахстанцы в возрасте от 14 до 35 лет (34 года включительно).

В ходе брифинга Кайрат Камбаров рассказал, что в целях поддержки волонтерской сферы с 2024 года дополнительно предусмотрено направление «волонтерство». Таким образом, грант будет присуждаться по 6 направлениям: «наука», «культура», «информационные технологии», «бизнес», «медиа», «волонтерство».

Прием заявок на конкурс будет проводиться с 5 августа по 6 октября. Также грантообладатели «Тәуелсіздік ұрпақтары» рассказали о реализации своих инициатив.

К примеру, проект Жандоса Актаева направлен на создание информационного контента по повышению базовой правовой грамотности населения на доступном языке.

Грантообладатель «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2023 года Арайлым Серикбай на грантовые средства открыла Центр инновационных отечественных экопродуктов EcoTagam с современными зелеными агротехнологиями по направлению «наука».

В целях реализации новых идей и различных проектов талантливой молодежи присуждение гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» планируется до 2029 года.