30-летие АНК: песни и романсы на 27 языках споют в Астане

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Дана Аменова
корреспондент

Азамат Желтыргузов выступит перед столичной публикой с программой «Халық әуендері» 

Фото: пресс-служба театра

В Камерном зале имени Куляш Байсеитовой театра «Астана Опера» 29 апреля состоится праздничный концерт, посвященный 30-летию Ассамблеи народа Казахстана.

Заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов представит программу «Халық әуендері», в которой прозвучат песни на 27 языках народов, проживающих в нашей стране.

Концерт приурочен не только к юбилею Ассамблеи народа Казахстана, но и ко Дню единства народа РК, что делает его особенно значимым. В нашей многонациональной стране, где в мире и согласии живут более ста этносов, музыка всегда была важным инструментом межкультурного диалога.

30 лет назад, в 1995 году, только что созданная Ассамблея народа Казахстана задумывалась как эксперимент. Многие сомневались: можно ли объединить 130 этносов на одной земле. И спустя 3 десятилетия абсолютно понятно, что Казахстан стал примером единства.

Оперный певец Азамат Желтыргузов к юбилейной дате подготовил сборник «Халық әуендері», который подобен музыкальной энциклопедии казахстанской полиэтничности.  В него вошли романсы и песни на 27 языках народов, живущих на земле Казахстана. 

 «Идея создания этого сборника возникла в результате многолетней творческой деятельности и активного участия в концертах, посвященных Дням культуры Казахстана за рубежом, а также в международных конкурсах, в которых одним из обязательных условий часто являлось исполнение народной песни или романса композиторов страны-организатора. Эти выступления вдохновили меня и моего концертмейстера Ляйлю Калайдаровну Сеитову, с которой я имел честь работать на всех международных конкурсах, на создание сборника, отражающего богатое многонациональное культурное наследие Казахстана. Я подумал: почему бы не собрать воедино  такое музыкальное сокровище? Так появился замысел сборника – объединить песни и романсы на 27 языках, чтобы показать, насколько разнообразна и гармонична наша страна. Мы стремились объединить в одном издании песни различных этносов, проживающих в нашем государстве, чтобы продемонстрировать музыкальное многообразие и вклад каждого народа в общую культуру Казахстана», – рассказывает Азамат Желтыргузов. 

На этом сольном концерте певец будет сродни музыкальному «машинисту», который везет слушателей через горы, степи и города, останавливаясь в каждой культуре. Так, публику ждут встречи от задушевных татарских напевов до огненных азербайджанских мугамов, от лиричных русских, украинских романсов до эпичных монгольских баллад.  

«Процесс отбора произведений был увлекательным, непростым. Мы стремились включить произведения, которые не только представляли бы разные этносы, но и имели глубокий музыкальный и исторический смысл. Многие песни передавались устно, и их точная транскрипция требовала дополнительной работы. Также мы консультировались с этнографами, музыковедами и представителями национально-культурных центров, чтобы сохранить аутентичность исполнения. Особую значимость сборнику придает то, что некоторые произведения трудно найти в свободном доступе – они были собраны из архивных изданий и источников других стран. Искали ноты, общались с музыкантами и исследователями, иногда даже записывали мелодии со слов носителей культуры. Сложности были, особенно с редкими языками – не всегда удавалось найти готовые ноты или точные тексты. Но самое ценное – это встречи с носителями культур, которые делились историями и помогали передать истинный дух каждой композиции и, благодаря поддержке коллег и энтузиазму, мы справились», – говорит он.

Особую атмосферу культурного диалога, взаимопонимания и уважения к традициям разных этносов вместе с Азаматом Желтыргузовым предадут его коллеги, оперные певцы, представители разных национальностей - меццо-сопрано Василиса Савкина, сопрано Марьям Галиева, тенор Павел Ким, баритоны Нематилло Зкруллаев, Мунхтувшин Хоролгарав.

Партию фортепиано исполнят - заслуженный деятель Казахстана Раушан Бескембирова, «Мәдениет саласының үздігі» Ляйля Сеитова, «Мәдениет саласының үздігі» Дина Мирманова.   

Певец поделился, что среди множества этнических произведений впечатление на него также произвели и песни на китайском, корейском и японском языках. Их мелодика, ритмическая структура и интонационное богатство оказались удивительно выразительными и глубокими, открывая новые грани эмоционального восприятия.

«Настоящим открытием для меня стали также малоизвестные романсы казахстанских композиторов различных национальностей. Эти произведения тронули меня своей искренностью и потребовали особенно чуткого и вдумчивого подхода к интерпретации. Сложность исполнения во многом зависит от фонетики языка и его вокальной специфики. Так, китайский и японский языки требуют особенно тонкого подхода к интонации и нюансам произношения, в то время как азербайджанский и монгольский отличаются сложными ритмическими рисунками, требующими особого чувства пульса и артикуляционной точности. Наибольшие трудности, пожалуй, возникают при исполнении песен на языках с непривычной фонетикой – из-за их уникального звукоизвлечения и специфического строя речи. Однако главная задача – не только техническое исполнение, но и передача эмоциональной глубины, ведь каждая песня несет в себе отпечаток многовековой традиции и истории народа, которые, к слову, нередко переплетаются», – продолжил Азамат Желтыргузов.

В завершении беседы певец заметил, что его переполняет гордость, волнение и радость. 

«Гордость, потому что мы создали нечто уникальное, что, я верю, займет достойное место в истории казахстанской музыки. Волнение,  потому что хочется, чтобы сборник был принят с теплотой и интересом. И, конечно, радость – от возможности поделиться этим трудом с публикой. Еще хочу сказать, что Казахстан строился и креп в трудах и стремлениях всех этносов. Пусть в наших домах звучат песни на разных языках, пусть наши дети растут с чувством гордости за многонациональное наследие и учатся ценить это богатство. А самое главное хочу пожелать всем нам оставаться большой семьей, какой бы ветер перемен ни дул в мире», – заключил оперный певец.

 

#концерт #театр #Астана Опера #Азамат Желтыргузов

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