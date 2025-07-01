Фото: пресс-служба театра

Новая постановка по мотивам притчи Ермека Аманшаева «1001 ночь» – яркая и многогранная творческая работа, которая сочетает в себе элементы комедии, сообщает Kazpravda.kz

«1001 ночь» — не просто забавная история о человеке, который неожиданно стал халифом. Это глубокая и многослойная притча о власти, ответственности и человеческой природе. Через призму смеха и иронии спектакль заставляет поразмышлять о том, что значит быть лидером, и какой должна быть истинная цель власти.

Пьеса представляет собой увлекательное театральное произведение, в котором встречаются юмор и глубокие жизненные уроки. Сюжет находит своего главного героя, Абильхасана – простого и добродушного человека, который случайно оказывается на вершине власти и становится халифом всего на один час. Это время становится испытанием для него как для личности и как для правителя, заставляя задуматься о сложной природе власти и ответственности.

В центре повествования находится история бедняка, который неожиданно оказывается на вершине власти, становясь халифом на один час. Абильхасан, проснувшись сталкивается с различными персонажами, представляющими разные слои общества: хитрыми и коррумпированными чиновниками, жадными торговцами и простыми, но мудрыми людьми, которые стремятся к справедливости. Каждый из этих персонажей по-своему отражает проблемы и противоречия современного общества.

Кроме того, пьеса затрагивает идеи о настоящей власти и о том, что на самом деле стоит за этим понятием. Параллельно зрители осознают, что власть требует не только авторитета, но и способности слушать, понимать и, что самое важное, действовать во благо людей.

Режиссура спектакля создала удивительную восточную атмосферу, где действия разворачиваются, благодаря ярким костюмам и колоритным декорациям. Яркие декорации и костюмы переносят зрителя в восточную культуру и атмосферу, что усиливает общее впечатление от происходящего на сцене. Музыкальное сопровождение подчеркивает эмоциональные акценты, позволяя зрителям ещё глубже погрузиться в сюжет и переживания героев. На этом фоне особенно впечатляют массовые танцы грациозных девушек в восточных нарядах с игрушками в руках.

По словам режиссера, заслуженного деятеля Казахстана Нурканата Жакыпбая, спектакль насыщен комическими моментами, но в то же время затрагивает серьезные темы.

«Такая постановка появилась двадцать лет назад в Казахском государственном академическом театре для детей и юношества имени Габита Мусрепова в Алматы. Со временем решил адаптировать это произведение под новый ракурс, к современности и вернуть его на сцену молодежного театра. Если раньше постановка была близка к комедии, то на этот раз мы сосредоточились на глубоком философском смысле притчи», – говорит он.

Главному герою, которого в разные дни сыграли Нурдаулет Батай и Азамат Эскулов, предстоит решать проблемы госуправления, став свидетелем коррупции, интриг и манипуляций со стороны придворных. Изначально простой и добрый человек начинает осознавать, что власть – это не только привилегия, но и большая ответственность. В конечном итоге, после окончания его правления, Абильхасан понимает, что настоящая ценность власти заключается не в звании, а в способности служить людям с добротой и честностью.

Важным элементом сюжетной линии является развитие отношений между Абильхасаном и Зухрой. Их взаимодействие показывает, как важно иметь поддержку в сложные времена. Абильхасан, мимоходом оказавшийся в роли правителя, становится объектом насмешек и подшучиваний со стороны своей супруги Зухры. Ее смех и ирония по отношению к нему привносят в пьесу лёгкость и свежесть, но, в то же время, они также обнажают важные аспекты человеческих отношений. Зухра представляет не просто жену, а своего рода опору и зеркало, в котором отражаются недостатки и добродушие Абильхасана. В этом контексте их взаимодействие становится настоящим повествованием о том, что в семье должна быть поддержка, которая поможет лучше воспринимать окружающий мир.

Главная гериня, чей образ воплотили Мадина Май и Айым Жусупбекова, не только смеется над его наивностью, но и служит голосом разума. Она подсказывает ему, как действовать не по правилам коррумпированной системы, и помогает ему увидеть истинные ценности жизни. Этот аспект отношений прекрасно иллюстрирует, как любовь и доверие могут поднимать человека на новые высоты, даже если он оказывается в запутанной ситуации. Их взаимодействие показывает, как важно семейное единство и взаимопомощь, особенно в трудные времена. Однако за этим весёлым фоном скрываются серьезные темы, связанные с трудностями соблюдения баланса между добротой и жестокостью, что как порой бывает легко поддаться искушению власти и оставить позади свои моральные принципы.

Зухра становится символом надежды и поддержки, показывая, как любовь и мудрость могут изменить подход к жизни и власти. Она смеется над Абильхасаном, который, будучи добрым и наивным человеком, сталкивается с множеством абсурдных ситуаций. Этот контраст между его добрыми намерениями и жестокими реалиями власти создает трогательные моменты, которые заставляют зрителей задуматься о противоречивых сторонах человеческой природы.

«Главная особенность этого спектакля – его постановка в казахском стиле, близком к реалиям нашей нации. Хотя история здесь разворачивается в далекой стране, мотивы поступков героев знакомы нашему народу. Так зрители видят на сцене реальную жизнь. Вероятно, режиссер находит в оригинальном сценарии точки соприкосновения с казахской культурой и историей. Это может быть выражено через аналогии в сюжетных линиях, характерах героев или их проблемах. В итоге, спектакль превращается в уникальный синтез двух культур. Это доказывает силу театра как средства понимания и переосмысления мирового культурного наследия, при этом оставаясь верным своим корням. Такой подход позволяет привлечь широкий круг зрителей, показывая, что человеческие чувства и эмоции остаются вне времени и пространства», – резюмировала актриса Айым Жусупбекова.

Пьеса наполнена яркими второстепенными персонажами, которые представляют разные страты общества. Они подчеркивают важные социальные и политические вопросы, такие как коррупция, жадность и эгоизм. Через комические диалоги и ситуационные смешения режиссер мастерски показывает, как легко потерять истинные ценности, когда власть оказывается в руках неподготовленных людей.

«1001 ночь» - не только комическая история о превращении простого человека в правителя, но и многослойная притча о власти, человеческих недостатках и истинных ценностях. Спектакль не только развлекает, но и предлагает глубокие размышления, которые осязаемо резонируют с повседневной жизнью многих людей.

Сценическое представление призывает зрителей задуматься о том, что значит быть лидером, и каких усилий требует выполнение этой роли. В нем прослеживается идея о том, что доброта, честность и любовь являются основополагающими качествами, необходимыми для каждого человека, и, в частности, для тех, кто занимает высокие должности. Результатом становится не только звенящий смех, но и понимание того, что настоящая сила заключается не в во власти и богастве. После посещения театра зрители остались с важным посланием о ценности доброты, мудрости, которые и делают людей истинными правителями жизни.