Фото: пресс-служба театра

Балет-феерия «Спящая красавица», написанный по мотивам сказки Шарля Перро, – один из самых известных и часто исполняемых балетов великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Его премьера состоялась 3 января 1890 года в Мариинском театре и с тех пор не сходит с театральных подмостков.

По сюжету принцесса Аврора в день своего совершеннолетия, уколовшись о веретено, погружается в столетний сон. Только поцелуй принца Дезире пробуждает ее. Их счастливая любовь разрушает чары злой кольдуньи Карабосс.

Артисты продемонстрировали высочайший уровень исполнительского мастерства. Партии принцессы Авроры и принца Дезире в разные дни исполнили заслуженные деятели РК Мадина Унербаева и Бактияр Адамжан, а также Шугыла Адепхан и Еркин Рахметуллаев, чья техника и артистизм впечатляют с первых минут. Каждое их движение было наполнено эмоциями, что позволило зрителям глубже ощутить переживания персонажей. Особенно запоминающимся моментом стали дуэты, в которых блестяще проявилась хореографическая элегантность.

Прима-балерина Мадина Унербаева на премьерном показе излучала легкость, нежность и грацию, что создавалось благодаря исключительной технике и артистизму.

Каждый выход Бактияра Адамжана в образе принца становился всё более впечатляющим, отображая преданность персонажа.

В тоже время Газиза Молдахметова ярко раскрылась в выразительной хореографии злой колдуньи, что зрители, казалось, не могли оторвать от нее глаз.

Хореография, несмотря на свою классическую природу, впечатляет своей сложностью и разнообразием. Элегантные линии и точные движения создают визуально завораживающие картины, а взаимодействие между персонажами подчеркивает эмоции и развивающиеся события.

Декорации и костюмы были детально проработаны, удивительные цветовые сочетания и роскошные текстуры подчеркивали магию происходящего, а световые эффекты усиливали эмоциональную нагрузку каждой сцены. Эти визуальные элементы неразрывно связывают классическую хореографию с живописной картинкой, оживляя каждый момент спектакля.

Однако «Спящая красавица» представляет собой не только визуальное и звуковое наслаждение. Балет поднимает важные вопросы о любви, надежде, времени и выборе. Он учит, что даже в самые темные времена надежда на лучшее всегда жива, и что настоящая любовь способна преодолеть любые преграды.

По словам руководителя балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова, хореография Мариуса Петипа была успешно восстановлена и привнесена в современный контекст.

«Фестиваль «Опералия» открывался тремя балетами Ролана Пети, а уже через месяц на сцене состоялась долгожданная премьера «Спящей красавицы». Мы планировали осуществить эту постановку еще пять лет назад, но обстоятельства сложились таким образом, что зрители смогли увидеть её именно сейчас. На фестивале «Спящая красавица» будто обрела новую жизнь, и надеюсь, что она принесет радость нашим зрителям. Если говорить о спектакле, то это красивейшее и масштабное произведение, созданное Мариусом Петипа в 1890 году. С того времени балет претерпел определенные изменения, но до сих пор остается украшением репертуара тех театров, которые могут себе позволить его постановку. Безусловно, огромная заслуга здесь принадлежит композитору: гениальная музыка Петра Чайковского обеспечивает спектаклю столь долгую жизнь. Это же можно сказать и о «Лебедином озере». В оригинальной версии «Спящая красавица» длится более четырех часов и включает три антракта, что может быть сложно для восприятия зрителей в современных реалиях. Поэтому мы сосредоточились на том, чтобы выбрать лучшее и сделать балет более компактным. Постановка теперь состоит из трёх действий. Также стоит выразить особую благодарность родителям учащихся Казахской национальной академии хореографии, которые во время летних каникул привозили детей на репетиции», – констатировала она.

Прима-балерина Мадина Унербаева рассказала о своей героине в контексте ее характера, мотиваций и взаимоотношений с другими персонажами.

«Конечно, я не в первый раз исполняю партию Авроры; я танцевала ее на открытии театра в 2013 году. Естественно, молодым артистам приходится непросто как технически, так и физически. Когда ты молод, больше сосредотачиваешься на технике, чем на стиле. Сейчас нужно больше думать о стиле. Я получаю удовольствие от исполнения и стремлюсь передать классическую чистоту в движениях ног, позах и жестах рук. Надеюсь, зрители это увидят и оценят. В моей карьере были разные партии, в том числе Кармен, Аврора, Китри. В отличие от них Аврора – нежная фарфоровая куколка, и я стараюсь выразить эту утонченность. Для меня большая честь работать с такой профессиональной командой», – поделилась собеседница.

Заслуженный деятель Казахстана Бактияр Адамжан отметил, что балет «Спящая красавица» предъявляет высокие требования к исполнительскому мастерству. В данное время ему приходилось совмещать репетиции с подготовкой предстоящему зарубежному гастрольному турне.

«Этот балет имеет особое значение для меня, поскольку я никогда не думал, что буду исполнять роль Принца в «Спящей красавице». Я достаточно объективно оцениваю свои способности и понимаю, что важно адекватно соизмерять свои возможности. Никогда раньше не нацелен был на эту постановку, ведь здесь имеются определенные физические требования и строгие рамки. Однако так сложилось, что ответственность за эту партию была возложена на меня. Для меня это профессиональный вызов. На данном этапе моей карьеры не все артисты готовы к переменам, но я благодарен за этот шанс испытать себя и взглянуть на себя с другой стороны. Это своего рода неизведанная для меня территория в балете. До этого только однажды мне довелось исполнить вариацию Дезире на конкурсе, и сейчас у меня больше волнения, чем обычно. Здесь нельзя допускать ошибок или отступать от классических рамок. В будущем другие артисты будут задействованы в этой постановке, поэтому важно оставить им достойное наследие», – считает исполнитель партии Принца Дезире.

Художник по декорациям Риккардо Масирони напомнил о том, что спектакль посвящен памяти выдающегося итальянского художника и сценографа Эцио Фриджерио. Он подчеркнул, что рад вернуться в Казахстан спустя пять лет.

Ассистент художника по костюмам Анна Верде также с теплотой вспоминает о своем визите в казахстанскую столицу.

«Для меня огромная честь сотрудничать с театром под руководством Франки Скуарчапино, которая и открыла для меня этот удивительный мир. В условиях нехватки времени крайне важно сохранять позитивный настрой, работать в команде, находить общие решения и поддерживать друг друга. Спустя пять лет мы, наконец, смогли представить этот спектакль. Как всегда, Франка проявила изящество и утонченность в работе над проектом. Мы создали костюмы для персонажей, которые отражают их индивидуальность и делают их легко узнаваемыми. Каждый образ получился глубоким и выразительным. Сейчас Франка активно занимается проектом по выставке работ Эцио в музее, включая те, что создавались ими в Астане. Как всегда, наш совместный творческий процесс был наполнен энтузиазмом, позитивной энергией и настоящей дружбой», – резюмировала спикер.

Классический балетный спектакль впечатляет своей сложностью и разнообразием. Элегантные линии и точные движения создают визуально завораживающие картины, а взаимодействие между персонажами подчеркивает эмоции и развивающиеся события. Праздничный финал с участием всех персонажей оставляет зрителя с чувством восторга и надежды.