30-летие Пекинской декларации: в Астане прошла международная встреча высокого уровня

Министерство культуры и информации РК совместно со структурой «ООН-женщины» провели встречу высокого уровня, где обсудили перспективы Казахстана в обеспечении гендерного равенства, а также наметили основные действия для ускорения прогресса в достижении Цели устойчивого развития 5 и связанных с ней задач, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мероприятии, посвященном 30-летию Пекинской декларации и 25-летию резолюции 1325 Совета Безопасности ООН «Женщины. Мир. Безопасность», приняли участие представители государственных органов стран Центральной Азии, гражданского общества, партнеры из организаций развития и частного сектора.

Министр культуры и информации, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева выступила с приветственной речью перед гостями мероприятия.

«С момента присоединения к Пекинской Декларации в 1995 году Казахстан последовательно выстраивает устойчивую гендерную политику. Это обеспечивается надежной правовой базой, включая Конституцию, восстановленный Конституционный суд и Институт уполномоченного по правам человека. Ключевую роль в реализации Пекинских соглашений играет Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике. В ее состав входят представители госорганов, гражданского общества и экспертного сообщества. Комиссия координирует работу по шести важнейшим направлениям: от экономических возможностей женщин до защиты от насилия», - отметила глава МКИ.

Она добавила, что в 2023 году был создан институт советников глав регионов по гендерным вопросам. В тесном сотрудничестве с Национальной комиссией и Министерством культуры и информации они обеспечивают реализацию политики равенства на местах.

«Мы уделяем особое внимание интеграции гендерного подхода в государственную политику, включая гендерно-ориентированное бюджетирование, поддержку женщин и защиту от дискриминации. Эта работа ведется в партнерстве с ООН, Всемирным банком, ОБСЕ и другими международными организациями. Казахстан системно оценивает прогресс в сфере гендерного равенства. Мы регулярно представляем отчеты, проводим исследования и публикуем гендерно-дезагрегированные данные, обеспечивая доказательный подход в разработке политики. Женщины составляют более 51% населения Казахстана, и их потенциал – ключ к устойчивому развитию и экономическому росту. Работа по расширению прав и возможностей женщин продолжается, и мы уверены, что только совместными усилиями мы сможем добиться реальных изменений», - сказала министр.

Региональный директор офиса «ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии Белен Санс Луке дала высокую оценку гендерной политике Казахстана и стран ЦА. Она отметила положительную динамику и выразила уверенность, что цели Пекинской декларации будут достигнуты в полной мере во всем мире.

«Я искренне горжусь тем, чего вы смогли добиться для женщин и девочек в ваших странах. Мы будем добиваться того, чтобы все женщины и девочки имели свободу, возможности и права. Мы видим и высоко оцениваем прогресс, достигнутый в рамках согласованных на межправительственном уровне договорённостей», - сказала Белен Санс Луке.

Организаторы мероприятия отметили, что в 2025 году мировое сообщество отпразднует тридцатую годовщину принятия знаменательной Пекинской декларации и Платформы действий, двадцать пятую годовщину резолюции 1325 Совета Безопасности и десять лет с момента принятия Целей устойчивого развития. Это требует осмысления достигнутого прогресса и определения приоритетов действий для обеспечения выполнения обязательств.

Вице-спикер Мажилиса РК Дания Еспаева в своем выступлении затронула важные вопросы, касающиеся усиления роли женщин в законодательном процессе.

«Одним из ключевых успехов последних лет является внесение изменений в законодательство, касающихся квотирования. Сегодня у нас установлена обязательная 30-процентная квота для женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями в парламенте. Это важный шаг вперед, потому что представительство различных слоев общества в законодательном органе гарантирует всесторонний и справедливый подход к принятию решений. Также в минувшем году было принято значительное количество законов, направленных на улучшение жизни граждан. В частности, одним из самых важных законодательных актов стал закон о противодействии бытовому насилию. В прошлом году по инициативе депутатов этот закон был подписан президентом, и теперь бытовое насилие официально криминализировано. Это стало важной вехой в защите женщин и детей, поскольку теперь насильники будут нести более строгую ответственность», - заявила депутат.

Дания Еспаева добавила, что кроме этого, парламент принял закон против игромании.

«К сожалению, азартные игры стали серьезной проблемой среди молодежи, включая несовершеннолетних. В этой связи депутаты инициировали законодательные ограничения, запрещающие участие в азартных играх лицам младше 21 года. Это решение направлено на защиту молодежи от зависимости, а также предотвращение финансовых и социальных последствий, связанных с азартными играми. Еще одной актуальной инициативой стало принятие закона о запрете употребления вейпов. Мы все знаем, что в последние годы электронные сигареты приобрели широкое распространение среди подростков и молодежи. В связи с этим парламент принял закон, направленный на ограничение их доступности. Также в рамках этого закона были введены ограничения на продажу энергетических напитков, поскольку их чрезмерное потребление негативно сказывается на здоровье подрастающего поколения», - продолжила вице-спикер Мажилиса.

Она также отметила, что Казахстан стал одной из первых стран в Центральной Азии, принявшей норму, согласно которой получение кредита теперь требует согласия супруга или супруги. Депутат считает, что часто семейные конфликты возникают из-за того, что один из супругов берет кредиты без ведома другого, что приводит к финансовым проблемам. Нововведение направлено на обеспечение прозрачности в финансовых вопросах внутри семьи и снижение уровня закредитованности населения.

«Кроме того, мы отменили ограничения на ряд профессий для женщин. Ранее в стране существовал список из 190 профессий, к которым женщины не допускались. Теперь каждая женщина имеет право самостоятельно выбирать свою профессию, что способствует расширению возможностей и равенству на рынке труда. Уважаемые коллеги, работа парламента – это не только принятие законов, но и создание диалоговых площадок, на которых обсуждаются актуальные вопросы. В этом контексте мне хотелось бы подчеркнуть значимость нашей новой платформы – «Диалог женщин Центральной Азии». Это уникальная инициатива, позволяющая женщинам-политикам, экспертам и активистам делиться опытом и вырабатывать совместные решения», - сказала в заключении Дания Еспаева.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные должностные лица из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Участники получили возможность обсудить проблемы и приоритеты для построения равноправного общества в течение следующих пяти лет, а также разработать механизмы и инструменты для обеспечения финансирования и партнерства в целях обеспечения гендерного равенства.

Встреча высокого уровня послужила мощным напоминанием о достигнутом прогрессе и призывом к коллективным действиям для продвижения вперед, мобилизации региональной солидарности и чествования достижений в области гендерного равенства и прав женщин.