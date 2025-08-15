Около двух тысяч граждан из разных регионов страны обратились за юридической консультацией

Фото: Конституционный Суд РК

В преддверии 30-летия Конституции РК прошли масштабные общереспубликанские акции «Юридическая помощь каждому гражданину!», «День открытых дверей по оказанию бесплатной юридической помощи», организованные органами юстиции совместно с нотариальными палатами и коллегиями адвокатов, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы Конституционного суда, цель данных мероприятий – реализация конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь и обеспечение ее доступа для всех слоёв общества.

«В рамках акций порядка двух тысяч граждан обратились за юридической консультацией, основные темы которых касались вопросов оформления наследства, семейных и трудовых споров, мошенничества, взыскания алиментов, мошенотариальных действий и защиты имущественных прав. Правовое консультирование проводили представители органов юстиции, действующие адвокаты и юристы, нотариусы, судебные исполнители», – сказано в информации.

Там же добавили, что граждане в ходе мероприятий получили квалифицированную юридическую помощь, ответы и рекомендации по интересующим правовым вопросам. Такие акции позволяют не только решить конкретные вопросы, но и в целом повысить уровень правовой культуры общества.