36 туш сайги изъяли у браконьеров в Кызылординской области
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По факту проводится досудебное расследование, передает Kazpravda.kz
23 февраля инспекторы Кызылординской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с сотрудниками природоохранной полиции на трассе Кызылорда-Жезказган задержали автомобиль Mitsubishi Pajero.
«В ходе осмотра автомобиля обнаружены два столовых ножа, охотничье ружье, прожектор, 36 разделанных туш сайгака», - сообщили в комитете лесного хозяйства и животного мира.
По факту проводится досудебное расследование.