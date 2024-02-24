36 туш сайги изъяли у браконьеров в Кызылординской области

Фото: Минэкологии РК

23 февраля инспекторы Кызылординской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с сотрудниками природоохранной полиции на трассе Кызылорда-Жезказган задержали автомобиль Mitsubishi Pajero.

«В ходе осмотра автомобиля обнаружены два столовых ножа, охотничье ружье, прожектор, 36 разделанных туш сайгака», - сообщили в комитете лесного хозяйства и животного мира.

По факту проводится досудебное расследование.