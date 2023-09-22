37 лет на шахте с риском для жизни

Прямой пронзительный взгляд и темные круги вокруг глаз – вот отличительные особенности шахтера с большим стажем. Это угольная пыль, которая забивается между ресницами и в самых мелких морщинках. Со временем отмыть ее становится все сложнее. Такая чисто горняцкая особенность есть и у нашего героя – проходчика шахты «Саранская» Григория Курилова. Он «отпахал» под землей 37 лет и за все это время ни разу не пожалел о выбранной профессии.

– В 1986 году я пришел из армии и стал искать работу, – рассказывает Григорий Курилов. – Мой друг к тому времени уже работал на шахте и позвал меня. Отец одобрил мой выбор, потому что в советское время были совсем другие социальные гарантии. Тогда, имея 10 лет подземного стажа, можно было уйти на пенсию в 50 лет. Я помню, отец мне сказал: «Пока молодой, в шахте можно работать. А потом уйдешь и, например, на завод устроишься».

Григория взяли горнорабочим на шахту «Сокурская», которую позже объединили с «Актасской» и «Саранской». Их поля располагались рядом. Потом он выучился на проходчика и стал бригадиром.

Отработав под землей 10 лет, шахтер не стал срываться с насиженного места. Наступили тяжелые 1990-е годы. Саранский завод резинотехнических изделий, который обеспечивал работой более 13 тыс. человек, развалился. Его сотрудники остались без средств к существованию, а у шахтеров была хоть какая-то стабильность. Зарплату хоть и задерживали, но выдавали ее продуктами и товарами народного потребления.

– Даже в то время у меня не было желания уйти с шахты, – говорит проходчик. – Потом, гораздо позже, у меня появилась идея переехать в город Рудный, где живет моя двоюродная сест­ра. Ее муж работал на карьере, куда мог устроиться и я. Это было заманчиво, но я передумал. Взвесил все за и против и решил не уезжать. Вот и вышло: пришел в шахту на 10 лет, а остался почти на 40.

С таким большим подземным стажем Григорию Курилову давно пора на заслуженный отдых. Прибавьте к этому звания – «Почетный шахтер» и полный кавалер нагрудного знака «Шахтерская слава». Наш герой с радостью бы ушел на пенсию, но он еще не достиг 63-летнего возраста. Григорий Петрович на здоровье не жалуется, но считает, что для тех, кто трудился в тяжелых и опасных условиях, льготная пенсия необходима. Ведь большинство горняков выходят из шахты если не инвалидами, то имея целый букет профессио­нальных заболеваний – радикулит, тугоухость, бронхит и вибрационную болезнь.

– Пенсионный возраст снижать надо, но, честно говоря, я не верю, что это произойдет в ближайшем будущем, – рассуждает горняк. – Этот вопрос обсуждается в Казахстане уже как минимум три года, и с места ничего не сдвигается. Вот в мае выступала министр труда и заявляла о том, что комиссия разработала три варианта досрочного выхода на пенсию для тех, кто занят в тяжелых условиях труда. Уже сентябрь, а результата нет. Хотя хорошо бы ввести «сетки», подобные тем, что были в СССР: шахтеры и металлурги выходят на пенсию в 50 лет, другие работники тяжелой промышленности – в 55 лет.

Говоря о коллективе своей шахты, Григорий Петрович отмечает, что ее костяк составляют люди старшего поколения. Молодежь, конечно, устраивается на работу, но долго не выдерживает.

– Если снизят пенсионный возраст, то старшее поколение шахтеров уйдет и произойдет кадровый «провал», – высказывает свое мнение бригадир Григорий Курилов. – Потому что у нас порядка 10 лет не было приема на работу. Старые сотрудники понемногу уходили, а новых не брали. Поэтому, я считаю, молодежь на шахтах нужна. Но ее нужно заинтересовывать. Чем? В первую очередь высокой зарплатой. Все же работают за деньги. А дальше нужно улучшать условия труда.

Наш герой рассказывает, что на шахте «Саранская» идет обновление оборудования, правда, не так быстро, как хотелось бы ее работникам. Купили подвесной чешский дизелевоз, китайский проходческий комбайн и произведенный в Германии очистной комплекс. Зарплаты у горняков высокие. Ежегодно происходит их индексация. А вот с безопасностью на угольных предприятиях пока сложно. Аварии, которые время от времени случаются на шахтах Карагандинской области, потенциальных работников только отпугивают. Надо менять ситуацию, считает проходчик Григорий Курилов. Иначе скоро блогеров станет больше, чем шахтеров, слесарей, машинистов и людей других рабочих профессий.