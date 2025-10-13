В Западно-Казахстанской области 38 работодателей оштрафованы на 7,7 млн тенге за допущения задолженности по выплате заработной платы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несвоевременная и неполная выплата зарплаты и других отчислений – в числе основных причин обращения граждан в трудовую инспекцию. По ЗКО в текущем году совместными усилиями органов прокуратуры, госдоходов, инспекции труда, палаты частных судебных исполнителей обеспечено погашение задолженности по зарплате в 25 предприятиях на сумму 803,414 млн тенге, защищены права 6 184 работников, что способствовало предотвращению трудовых споров и конфликтов.

Также для устранения нарушений законодательства по задолженности заработной платы, работодателям было выдано 40 предписаний, 38 работодателей привлечены к административной ответственности в виде штрафа на 7,765 млн тенге.

Согласно Мониторингу социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов, на сегодня задолженность свыше 15,2 млн тенге имеется на двух предприятиях региона. Так, ТОО «Футбольный клуб «Акжайык» с ноября прошлого года задолжал 4 работникам более 9,9 млн тенге. В ТОО «Baystone» перед 25 работниками образовалась задолженность 5,2 млн тенге.

По данным госинспекции труда по ЗКО, в данных предприятиях для погашения задолженности принимаются все необходимые меры.

