42 500: информация о начале приема заявок - фейк

Информация о начале приема заявок на выплату в размере 42 500 тенге, распространяемая в мессенджерах и соцсетях, является фейком, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.
"Информация о запуске сайта для приема заявок на единовременную выплату из Государственного фонда социального страхования в размере 42 500 тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности", - отмечается на странице министерства в Facebook.
Ведомством разрабатываются правила осуществления единовременной выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с введением ограничительных мер для стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19.
"Прием заявлений на назначение единовременной выплаты планируется начать 17 июля. Назначение единовременной выплаты планируется начать с 20 июля. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", - добавили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения РК.
Ведомством разрабатываются правила осуществления единовременной выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с введением ограничительных мер для стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19.
"Прием заявлений на назначение единовременной выплаты планируется начать 17 июля. Назначение единовременной выплаты планируется начать с 20 июля. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", - добавили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения РК.