42 500: информация о начале приема заявок - фейк

Общество
Информация о начале приема заявок на выплату в размере 42 500 тенге, распространяемая в мессенджерах и соцсетях, является фейком, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

"Информация о запуске сайта для приема заявок на единовременную выплату из Государственного фонда социального страхования в размере 42 500 тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности", - отмечается на странице министерства в Facebook.

Ведомством разрабатываются правила осуществления единовременной выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с введением ограничительных мер для стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19.

"Прием заявлений на назначение единовременной выплаты планируется начать 17 июля. Назначение единовременной выплаты планируется начать с 20 июля. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", - добавили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения РК.


Популярное

Все
Казахстанцы завоевали 16 медалей на ЧА по боксу в Узбекистане
Казахстан направил гуманитарную помощь Ирану
Токаев поблагодарил жителей Туркестана после неформального саммита ОТГ
Мировые лидеры поздравляют Токаева с днем рождения
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечают в Казахстане
Подростка с признаками горной болезни эвакуировали в Алматы
Спецавтобусы запустят к месту проведения фестиваля с участием мировых звезд в Астане
Балкон загорелся в многоэтажке Актобе
Незаконную добычу и перевозку инертных материалов пресекли в области Жетісу
Лодочник едва не утонул на Самаркандском водохранилище в Темиртау
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
PGL Astana 2026: международный турнир за два дня посетили почти 16 тысяч зрителей
Масштабный технологический фестиваль для сельских школьников впервые прошел в области Абай
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
День матерей отмечают в Казахстане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Путь писателя и государственного деятеля
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Умные очки для слабовидящих
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области

Читайте также

Диалог без барьеров: столичная молодежь встретилась с экспе…
Соединяя города и страны
От традиционного патриархата – к партнерству
Случайная встреча длиною в жизнь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]