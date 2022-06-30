Январские беспорядки: сколько человек получили тюремные сроки

В Казахстане после январских событий осуждено 445 граждан. Об этом сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В настоящее время под стражей содержатся 514 подозреваемых лица. В целом по январским событиям в суд направлено 392 уголовных дела, по которым осуждено 445 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость", – сообщил спикер.

По его словам, указанные лица принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств.

"По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности к преступлениям", – заключил Килымжанов.