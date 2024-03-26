45 контрабандных грузовых автомобилей задержали в Алматинской области

Они были поставлены на учет по поддельным документам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
Как уточняется, досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершил департамент АФМ по Алматинской области при координации главной транспортной прокуратуры.
«По результатам расследования, начатого в рамках масштабной проверки по инициативе АФМ, установлено, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов. Ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора составляет 205 млн тенге», — говорится в официальном сообщении.
Материалы расследования направлены в суд. Иная информация разглашению не подлежит.