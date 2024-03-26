45 контрабандных грузовых автомобилей задержали в Алматинской области

Задержания
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Дана Аменова
Корреспондент

Они были поставлены на учет по поддельным документам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Как уточняется, досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершил департамент АФМ по Алматинской области при координации главной транспортной прокуратуры.

«По результатам расследования, начатого в рамках масштабной проверки по инициативе АФМ, установлено, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов.  Ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора составляет 205 млн тенге», — говорится в официальном сообщении.

Материалы расследования направлены в суд. Иная информация разглашению не подлежит.

#АФМ #задержание #Алматинская область #контрабанда #автомобили #груз

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