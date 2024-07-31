Пять миллионов тенге отсудил у работодателя актюбинец

В суд Актобе обратился работник с иском к работодателю о взыскании 5 млн тенге компенсации за причиненный моральный вред, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как следует из материалов дела, истец работал на шахте в должности крепильщика с 2022 года. Во время работы на смене на него упала горная масса путем естественного отслоения от забоя, отчего он потерял сознание.

В результате несчастного случая работник получил тяжелые травмы, перенес операцию и ему присвоена инвалидность ІІІ группы.

Установлена степень вины работодателя (80%) и 50%-ая утрата работоспособности истца.

«Суд принял во внимание причинение истцу в результате несчастного случая существенного вреда здоровью и с учетом тяжести полученных травм, предстоящей операции и курсов реабилитации по восстановлению утраченного здоровья, удовлетворил требование истца в полном объеме. С работодателя в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге», – заключили в суде.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что суд повторно признал вину АО «Майкаинзолото» в несчастном случае со спасателями.