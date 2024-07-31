Пять миллионов тенге отсудил у работодателя актюбинец

Общество , Суд
43
Гульмира Кунапия
корреспондент

В суд Актобе обратился работник с иском к работодателю о взыскании 5 млн тенге компенсации за причиненный моральный вред, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как следует из материалов дела, истец работал на шахте в должности крепильщика с 2022 года. Во время работы на смене на него упала горная масса путем естественного отслоения от забоя, отчего он потерял сознание.

В результате несчастного случая работник получил тяжелые травмы, перенес операцию и ему присвоена инвалидность ІІІ группы.
Установлена степень вины работодателя (80%) и 50%-ая утрата работоспособности истца.

«Суд принял во внимание причинение истцу в результате несчастного случая существенного вреда здоровью и с учетом тяжести полученных травм, предстоящей операции и курсов реабилитации по восстановлению утраченного здоровья, удовлетворил требование истца в полном объеме. С работодателя в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге», – заключили в суде. 

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что суд повторно признал вину АО «Майкаинзолото» в несчастном случае со спасателями.

#суд #травма #шахта

Популярное

Все
Изучать язык на свежем воздухе предложили в Алматы
Юные айтишники взяли «золото» в Сеуле
Шымкентский Арбат как зеркало отношения к детскому труду
В Шымкенте нашествие каракуртов
Национальная сборная по кокпару активно готовится к играм
В Кызылорде распахнул двери современный спортивный комплекс «Мың бала»
В летних археологических лагерях школьникам прививают интерес к истории
Традиционные для юга арбузы и дыни научились выращивать в целинном климате близ столицы
Осторожно – гаджеты!
За легкой промышленностью большое будущее
Прогнозы хорошие, не подвела бы погода!
На тысяче скважин рудника Семизбай работа идет в круглосуточном режиме
Работа и несовершеннолетние
Пресс-конференция... на пляже
В Алматы построят завод солнечных панелей
Декларация о доходах: рекомендовано быть максимально честными
Меняем мусор на мороженое
На средства спонсоров приобретены 65 квартир для пострадавших от паводка
На субботник вышли сотни жителей Петропавловска
Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Слово о романе «Бопай ханум»
Многосторонний авторитет Казахстана
В Алматы чествовали народного артиста Лаки Кесоглу
Шестнадцать оттенков белого. И... соленого
Сахарный диабет: реалии сегодняшнего дня
Свыше 192 тысяч детей региона планируют охватить летним отдыхом
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
Новый поворот в президентской предвыборной гонке в США
Правительство выделило порядка 4,9 млрд тенге на реконструкцию тепломагистралей в ЗКО
Выросла удовлетворенность казахстанцев качеством жизни
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
Ержан Мейрамов освобожден от должности главы Комитета телекоммуникаций
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
300 родителей лишены и 240 ограничены в своих правах
Хайретдин и Ахмет
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

Падение автобуса: суд повторно признал вину АО «Майкаинзоло…
Селам нужны свои молокозаводы
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полу…
На средства спонсоров приобретены 65 квартир для пострадавш…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]