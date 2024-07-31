Падение автобуса: суд повторно признал вину АО «Майкаинзолото» в несчастном случае

В апреле суд признал 100%-ную вину компании, однако АО «Майкаинзолото» пыталось оспорить это

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Судебная коллегия по адмделам суда Астаны оставила без изменения решение специализированного межрайонного административного суда Астаны от 16 апреля 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд города

Из обстоятельств дела следует, что 4 января 2024 года на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство провалился автобус со спасателями, в результате чего погибли четверо человек.

Комиссия, созданная 4 января, провела расследование, составлен акт расследования группового несчастного случая (акт).

Несчастный случай произошел в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО «РЦШ ПВАСС». Актом установлена вина работодателя – 100% (исходя из причин несчастного случая, вызванного действиями (бездействием) ответственных лиц).

АО «Майкаинзолото» отрицало свою вину и пыталось оспорить акт.

В суде установлено, что несчастный случай произошел на опасном производственном объекте «Майкаинзолото» вследствие обрушения верхнего грунтового слоя технологической дороги в очистное пространство шахты и падения автобуса со спасателями ТОО «РЦШ ПВАСС» в образовавшийся провал.

«Суды пришли к выводу, что комиссией в акте обоснованно указана 100% вина АО «Майкаинзолото», поскольку произошедший несчастный случай непосредственно связан с производственной деятельностью истца. Выводы судов подтверждены исследованными в суде материалами расследования, в том числе заключениями экспертных организаций», – пояснили в суде.

Таким образом, оспариваемые выводы акта специального расследования признаны законными и обоснованными, в удовлетворении иска АО «Майкаинзолото» – отказано.

Судебные акты местных судов не вступили в законную силу.

Напомним, силами спасателей ДЧС в день происшествия обнаружены тела двух человек. Спустя несколько месяцев, 19 июля, было найдено тело еще одного спасателя. 25 июля нашли тело последнего спасателя в Майкаине. В тот же день был найден упавший с обрыва автобус.