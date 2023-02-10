50 тонн гумпомощи направит Казахстан пострадавшей от землетрясения Сирии

Из государственного материального резерва будут выделены консервные продукты, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В Үкімет үйі под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось заседание Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

На заседании было принято решение о направлении в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирийскую Арабскую Республику гуманитарной помощи в объеме 50 тонн.

Из государственного материального резерва будут выделены консервные продукты, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности.

Груз будет направлен по линии Организации исламского сотрудничества в город Алеппо четырьмя авиарейсами.

Поручение Правительству об оказании гуманитарной помощи Сирии дал глава государства Касым-Жомарт Токаев.