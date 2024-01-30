500 млн евро инвестиций привлекут на развитие транспортного потенциала Казахстана

Транспорт
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Средства планируется привлечь в рамках меморандума, подписанного МТ РК с Европейским инвестиционным банком, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: министерство транспорта

Министр Марат Карабаев в Брюсселе встретился с вице-президентом ЕИБ Терезой Червинской. Стороны переговорили о ключевых аспектах развития транспортных связей между Европой и Центральной Азией, а также обсудили меморандум о взаимопонимании в отношении финансовых средств, предоставляемых для содействия пропускной способности автомобильных дорог Казахстана.

«Минтранспорта договорилось о привлечении 500 млн евро инвестиций на развитие транспортного потенциала РК», - говорится в сообщении ведомства.

Необходимо отметить, что ранее Казахстан заключил ряд меморандумов с ЕИБ, что должно обеспечить дополнительные инвестиции в страну.

По результатам встречи Тереза Червинская подтвердила намерение и выразила уверенность в дальнейшем развитии отношений между ЕИБ и Казахстаном в контексте транспортного потенциала. Это событие станет важным шагом в укреплении взаимовыгодного сотрудничества и поспособствует привлечению инвестиций в транспортную отрасль Казахстана.

#транспорт #инвестиции #Европейский инвестиционный банк

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