55 кг мефедрона изъято в Алматинской области

Задержания проводились одновременно в городах Алматы и Семее, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

55 кг синтетического наркотика мефедрона изъято в ликвидированной лаборатории в Алматинской области, сообщает Polisia.kz.

В Алматинской области задержаны двое жителей Алматы, которые на территории частного дома организовали нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. При обыске помещений изъято 3 тонны прекурсоров (вещества, используемые при производстве и изготовлении наркотиков), лабораторное оборудование (реактор, стеклянные колбы) и 55 кг готовой продукции психотропного вещества мефедрон.

Семейскими наркополицейскими завершена длительная разработка четырех жителей Алматы, которые организовали интернет-магазин по реализации наркотиков на территории Алматы, Алматинской областей и области Абай.

Задержания проводились одновременно в городах Алматы и Семее, проведено 8 обысков, изъяты наркотики, упаковочные материалы, деньги и ноутбуки.

По итогам проведенной операции деятельность интернет-магазина прекращена, подозреваемые задержаны в уголовно-процессуальном порядке.