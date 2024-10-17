Семь бесхозных гидросооружений приняли в госсобственность с начала года

Они находятся в Карагандинской, Алматинской и Павлодарской областях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации
С начала года 7 бесхозяйных гидротехнических сооружений приняты в государственную собственность. Из них 4 находятся в Карагандинской области, 2 – в Алматинской и 1 – в Павлодарской области.
В настоящее время по республике насчитываются 3 бесхозных гидротехнических сооружения, которые находятся в процессе передачи.
«Кроме того, для выполнения поручения главы государства были созданы специальные организации, отвечающие за безопасность и эксплуатацию гидротехнических сооружений. Эти организации будут принимать на баланс малые гидротехнические сооружения, такие как пруды и дамбы, что позволит усилить контроль за их техническим состоянием»,– отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.