Семь бесхозных гидросооружений приняли в госсобственность с начала года

Они находятся в Карагандинской, Алматинской и Павлодарской областях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года 7 бесхозяйных гидротехнических сооружений приняты в государственную собственность. Из них 4 находятся в Карагандинской области, 2 – в Алматинской и 1 – в Павлодарской области.

В настоящее время по республике насчитываются 3 бесхозных гидротехнических сооружения, которые находятся в процессе передачи.