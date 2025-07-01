На сегодня крестьянским хозяйствам Жамбылской области подано более 231 млн кубометров воды

Фото: пресс-служба Минводы

С апреля по сегодняшний день Кыргызстан направил в Казахстан около 304,3 млн кубометров воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минводы

При этом запланированный к этому времени объем подачи воды по рекам Шу и Талас составляет 270,1 млн кубометров.

В ведомстве напомнили, что согласно договоренностям с Кыргызской Республикой, в вегетационный период в Казахстан ожидается поступление 625 млн кубометров воды по рекам Шу и Талас для обеспечения аграриев Жамбылской области.

На сегодня крестьянским хозяйствам Жамбылской области подано более 231 млн кубометров воды, что почти на 50 млн кубометров больше, чем годом ранее. Полито 58 900 га посевных площадей.