Поливной сезон: более 300 млн кубометров воды направил Кыргызстан в Казахстан

Международное сотрудничество,Водное хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

На сегодня крестьянским хозяйствам Жамбылской области подано более 231 млн кубометров воды

Фото: пресс-служба Минводы

С апреля по сегодняшний день Кыргызстан направил в Казахстан около 304,3 млн кубометров воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минводы

При этом запланированный к этому времени объем подачи воды по рекам Шу и Талас составляет 270,1 млн кубометров.

В ведомстве напомнили, что согласно договоренностям с Кыргызской Республикой, в вегетационный период в Казахстан ожидается поступление 625 млн кубометров воды по рекам Шу и Талас для обеспечения аграриев Жамбылской области.

На сегодня крестьянским хозяйствам Жамбылской области подано более 231 млн кубометров воды, что почти на 50 млн кубометров больше, чем годом ранее. Полито 58 900 га посевных площадей.

«В регионе продолжаются работы по обеспечению эффективного использования и справедливого распределения поливной воды. Утверждены графики поочередной подачи воды по каналам, ведутся разъяснительные работы с аграриями по переходу на менее влаголюбивые культуры и ночные поливы. Начата механизированная очистка на Фурмановском обводном канале и Георгиевском магистральном канале», – сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

#Кыргызстан #вода #полив #сезон

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