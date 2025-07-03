В данное время реализуются проекты, направленные на улучшение водоснабжения региона

Фото: пресс-служба Минводы

С начала вегетационного периода Актюбинский филиал РГП «Казводхоз» подал крестьянским хозяйствам области 9 млн кубометров воды, сообщает Kazpravda.kz

Было заключено 47 договоров по подаче поливной воды, полито 5 019 га сельскохозяйственных угодий.

В результате своевременной очистки магистральных и межхозяйственных каналов сокращены потери воды и повышена эффективность полива.

Сотрудники филиала совместно с Жайык-Каспийской бассейновой инспекцией продолжают еженедельные проверки на предмет незаконного использования воды вдоль рек Илек, Каргалы и Сазды.