Почти 9 млн кубометров воды использовали для полива фермеры в Актюбинской области

Водное хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

В данное время реализуются проекты, направленные на улучшение водоснабжения региона

Фото: пресс-служба Минводы

С начала вегетационного периода Актюбинский филиал РГП «Казводхоз» подал крестьянским хозяйствам области 9 млн кубометров воды, сообщает Kazpravda.kz 

Было заключено 47 договоров по подаче поливной воды, полито 5 019 га сельскохозяйственных угодий.

В результате своевременной очистки магистральных и межхозяйственных каналов сокращены потери воды и повышена эффективность полива.

Сотрудники филиала совместно с Жайык-Каспийской бассейновой инспекцией продолжают еженедельные проверки на предмет незаконного использования воды вдоль рек Илек, Каргалы и Сазды.

#Актюбинская область #фермеры #вода #полив #Минводы #кубометры

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