В данное время реализуются проекты, направленные на улучшение водоснабжения региона
С начала вегетационного периода Актюбинский филиал РГП «Казводхоз» подал крестьянским хозяйствам области 9 млн кубометров воды, сообщает Kazpravda.kz
Было заключено 47 договоров по подаче поливной воды, полито 5 019 га сельскохозяйственных угодий.
В результате своевременной очистки магистральных и межхозяйственных каналов сокращены потери воды и повышена эффективность полива.
Сотрудники филиала совместно с Жайык-Каспийской бассейновой инспекцией продолжают еженедельные проверки на предмет незаконного использования воды вдоль рек Илек, Каргалы и Сазды.