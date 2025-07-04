Более 76 км каналов забетонировали в Туркестанской области

Водное хозяйство
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В Тулькибасском районе Туркестанской области реконструировали 13 каналов общей длиной более 108,7 км, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Фото: Минводы

Из них более 76,3 км были забетонированы, 32,4 км – прошли механизированную очистку. С результатами работ ознакомился министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

На сегодня ведутся работы по отделке и очистке каналов. В результате реконструкции будет заново освоено 8 632 га посевных площадей, а общая площадь орошаемых земель района достигнет 16 832 га.

В рамках поездки в регион министр также ознакомился с работой Верхне-Аксуского гидроузла. Объект обеспечивает поливной водой фермеров Сайрамского района. Сегодня из гидроузла сбрасывается 7 кубометров воды в секунду.

Нуржан Нуржигитов встретился с аграриями Сайрамского района и специалистами предприятия «Туран су». Глава ведомства рассказал о проводимой работе по развитию водного хозяйства страны.

«Для стабильного обеспечения аграриев Туркестанской области поливной водой строится водохранилище «Байдибек-ата». После ввода объекта в эксплуатацию в Сайрамском районе будет полностью решен вопрос орошаемого водоснабжения. Однако крестьянские хозяйства должны перейти на водосберегающие технологии. Это требование времени. Сейчас субсидируются до 80% затрат на приобретение водосберегающих систем. На рытье скважин также предусмотрены субсидии в размере 80%. Есть поддержка со стороны государства, теперь нужно ею воспользоваться», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Далее министр посетил плотину «Сайрам-су». Объект регулирует сток реки Сайрам-су и обеспечивает поливной водой 8 760 га земель через Правобережный и Левобережный магистральные каналы. Также подает дополнительную воду в водохранилище «Тогыз».

Кроме того, министр принял участие в церемонии вручения ключей от новой спецтехники Туркестанскому филиалу «Казводхоза». Филиал получил 69 единиц техники, в том числе экскаваторы-погрузчики, гусеничные экскаваторы, прицепы, водовозы, самосвалы, автокран, тяговое и навесное оборудование, дизельный генератор и др. В общей сложности филиал получит 133 единицы техники, оставшееся оборудование будет доставлено до конца года.

Напомним, в настоящее время продолжается оснащение филиалов РГП «Казводхоз» по всей стране новым оборудованием. На сегодня филиалы предприятия получили 439 единиц спецтехники и автотранспорта из запланированных 757.

#Туркестанская область #канал

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