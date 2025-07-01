Жители 150 сел получат улучшенный доступ к водоснабжению до конца года

Правительство,Водное хозяйство
101

На заседании Правительства министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов доложил о ходе исполнения поручения Президента по обеспечению населения качественной питьевой водой и реализации проектов по развитию водоснабжения в сельской местности, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, с начала 2025 года построено порядка 250 км водопроводных сетей. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 10 проектов в 6 областях.

«Реализация этих проектов позволит улучшить водоснабжение 150 сельских населенных пунктов, в которых проживает около 500 тысяч человек, в том числе 4 села будут впервые подключены к централизованному водоснабжению»,  – отметил министр.

Нуржан Нуржигитов добавил, что параллельно с этим ведется разработка проектно-сметной документации по 6 проектам реконструкции групповых водопроводов в трех областях – Акмолинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской.

Эти проекты предусматривают реконструкцию 102 км водопроводных сетей, что позволит улучшить водоснабжение в 202 населенных пунктах с общей численностью населения 335 тыс. человек.

#Правительство #вода #села

Популярное

Все
Распоряжение Главы государства о назначении
Прощай, Владимир Иванович!
«Кайрат» стал лучшим клубом страны в 21-й раз!
На восстановление лесов потребуется около 10 лет
Факультету журналистики ЕНУ – 15 лет
Мир, который принимает тебя
Путешествие в закулисье
Территория впечатлений
Ведущие нейрохирурги мира собрались в Астане
Обсуждены вопросы коллективной безопасности
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Рыбаки приветствуют путешественников
Рейды против загрязнения города
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по совершенствованию системы государственного управления
Здесь финансируют стратегические бизнес-идеи
Библиотеки нового поколения
Закон Республики Казахстан О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Закон Республики Казахстан О территориальной обороне Республики Казахстан
В объективе камеры – глубинка
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
«Голос Турана-2025» собирает друзей
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
Введена в строй новая подстанция
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам
Премии, гранты и благодарности получили журналисты от Президента
Спасатели учат детей правилам поведения при ЧС
Фарид Алиев: Реализация концепции «Закон и Порядок» должна носить системный характер
Международный фестиваль детских театральных коллективов завершился в Таразе
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов

Читайте также

Атлас гидрогеологических карт выпустили в Казахстане
В городах Казахстана, где введены дифференцированные тарифы…
Более 180 млрд тенге выделили на реализацию 442 проектов по…
Перед новым министром транспорта поставлены задачи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]