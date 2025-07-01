На заседании Правительства министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов доложил о ходе исполнения поручения Президента по обеспечению населения качественной питьевой водой и реализации проектов по развитию водоснабжения в сельской местности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, с начала 2025 года построено порядка 250 км водопроводных сетей. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 10 проектов в 6 областях.

«Реализация этих проектов позволит улучшить водоснабжение 150 сельских населенных пунктов, в которых проживает около 500 тысяч человек, в том числе 4 села будут впервые подключены к централизованному водоснабжению», – отметил министр.

Нуржан Нуржигитов добавил, что параллельно с этим ведется разработка проектно-сметной документации по 6 проектам реконструкции групповых водопроводов в трех областях – Акмолинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской.



Эти проекты предусматривают реконструкцию 102 км водопроводных сетей, что позволит улучшить водоснабжение в 202 населенных пунктах с общей численностью населения 335 тыс. человек.