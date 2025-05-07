День защитника Отечества — один из значимых государственных праздников в Республике Казахстан, ежегодно отмечаемый 7 мая. Этот день посвящен чествованию военнослужащих, ветеранов, а также всех, кто вносит вклад в обеспечение обороноспособности страны. Праздник символизирует уважение и признательность граждан к тем, кто стоит на страже независимости, мира и безопасности Родины, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

История праздника

День защитника Отечества был учрежден в Казахстане в 1992 году, вскоре после обретения страной независимости. 7 мая 1992 года был подписан указ о создании национальных вооруженных сил. Именно с этого момента началась история казахстанской армии как самостоятельной структуры, несущей ответственность за оборону нового независимого государства.

В 2012 году статус праздника был закреплен законодательно, а 7 мая официально объявлен выходным днем. Этот шаг подчеркивает важность армии и защитников Отечества в национальном сознании и государственном устройстве.

Как отмечается праздник

Традиционно 7 мая по всей стране проходят торжественные мероприятия: военные парады, возложения цветов к памятникам павшим воинам, концерты и вручение наград отличившимся военнослужащим. Одним из самых зрелищных событий является военный парад, проводимый в столице с участием армейской техники и подразделений Вооруженных сил Казахстана.

В школах и учебных заведениях организуются тематические мероприятия и встречи с ветеранами, где молодое поколение знакомится с историей армии и узнает о героизме защитников Родины.

Историческая справка: формирование казахстанской армии

После распада Советского Союза в 1991 году перед Казахстаном встал вопрос создания собственных вооруженных сил. 7 мая 1992 года Указом Президента РК была учреждена национальная армия, что стало важнейшим шагом в укреплении государственной независимости.

Первые годы существования Вооруженных сил Казахстана были временем активной трансформации и становления. В основу казахстанской армии легли части и подразделения, дислоцированные на территории страны, но структура управления, обучение личного состава и доктрина требовали реформ. В этот период был начат набор и подготовка офицеров и солдат, создавались военные академии, совершенствовались стандарты боевой подготовки.

В 1990-х годах Казахстан подписал ряд международных соглашений по безопасности и ядерному разоружению, включая отказ от ядерного оружия, размещенного на его территории, что усилило авторитет страны как приверженца мира. Тем не менее, внимание к построению оборонных сил сохранялось, что нашло отражение в модернизации техники, повышении престижа военной службы и укреплении границ.

Сегодня Вооруженные Силы Казахстана включают сухопутные войска, силы воздушной обороны, военно-морские силы, а также подразделения специальных операций и миротворческий контингент. Казахстан активно участвует в международных учениях и миротворческих миссиях, демонстрируя свою приверженность глобальной безопасности и региональной стабильности.

Современное значение

Сегодня День защитника Отечества стал символом патриотизма, силы и мужества, а также напоминанием о важности мира и стабильности в стране.

День защитника Отечества — важная часть национального календаря Казахстана. Это день, когда страна отдает дань уважения своим защитникам, а общество вспоминает о значении национальной безопасности и сильной армии.

Праздник укрепляет чувство патриотизма, сплоченности и гордости за независимость своей Родины.