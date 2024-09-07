7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба

Международный день чистого воздуха для голубого неба появился в календаре памятных дат Организации Объединенных Наций относительно недавно – в 2019 году (впервые он отмечался в 2020 году), что стало признанием глобального масштаба проблемы загрязнения воздушного бассейна.

Летом нынешнего года Институт влияния на здоровье (Health Effects Institute) опубликовал пятое издание отчета «Состояние глобального воздуха-2024», подготовленное в партнерстве с ЮНИСЕФ. В докладе представлен всесторонний анализ данных о качестве воздуха по всему миру и его воздействии на здоровье.

Согласно отчету, в 2021 году загрязнение воздуха стало причиной 8,1 млн смертей во всем мире и оказалось вторым по значимости фактором риска смерти. Миллионы людей во всем мире живут с хроническими заболеваниями, связанными с плохим воздухом, что создает огромную нагрузку на сис­темы здравоохранения, экономику и общество.

Особенно уязвимыми перед рисками, связанными с плохим качеством воздуха, являются дети до пяти лет. Это, в частности, связано с тем, что они вдыхают больше воздуха на килограмм веса тела и поглощают больше загрязняющих веществ по сравнению со взрослыми, в то время как их легкие, тело и мозг все еще развиваются.

Авторы отчета указывают, что в 2021 году более 700 тыс. смертей малышей до пяти лет были связаны именно с низким качеством воздуха. При этом причиной порядка 500 тыс. из этих смертей стало загрязнение воздуха в домашних условиях – из-за приготовления пищи в помещении с помощью «грязных» видов топлива (например, угля).

По данным аналитиков, связанная с загрязнением воздуха смертность детей в возрасте до пяти лет в Восточной, Западной, Центральной и Южной Африке в 100 раз выше, чем у их сверстников в странах с высоким уровнем дохода.

Загрязнение воздуха причиняет детям вред еще до рождения – когда будущая мама живет в условиях низкого качества воздуха, это сказывается и на вынашиваемом ею ребенке, и последствия для здоровья могут сохраняться в течение всей жизни.

Более 90% смертей от загрязнения воздуха в мире (7,8 млн) связаны с наличием в атмосфере PM2.5 (частица диа­метром 2,5 микромет­ра или меньше). Они скапливаются в легких и могут попасть в кровь, поражая другие внут­ренние органы и повышая риск развития у взрослых сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета, рака легких и хронической обструктивной болезни легких. Согласно отчету, наличие PM2.5 является наиболее точным индикатором плохого состояния окружающей среды.

Загрязнение воздуха напрямую связано и с изменением климата.

«Загрязнение воздуха PM2.5 происходит в результате сжигания ископаемого топлива и биомассы в таких отраслях, как транспорт, строительство, угольная энергетика и промышленность, а также в результате лесных пожаров. Эти выбросы не только влияют на здоровье людей, но и способствуют образованию парниковых газов, которые приводят к потеплению на планете. Наиболее уязвимые слои населения в непропорционально большой степени страдают как от климатических угроз, так и от загрязненного воздуха», – отмечается в сообщении Службы новостей ООН.

Взаимосвязаны эти две проблемы и во многих других аспектах. Так, например, изменение климата приводит к повышению интенсивности и частоты тепловых волн. А экстремальная жара, усугубляе­мая лесными пожарами и пустынной пылью, оказывает ощутимое влияние на качество воздуха и, соответственно, на здоровье людей. А также на окружающую среду, экосистемы, сельское хозяйство и так далее.

«Вопросы изменения климата и качества воздуха не могут рассматриваться в отдельности. Они идут рука об руку, и только комплексный подход к их решению способен разор­вать порочный круг», – подчеркнул генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас, представляя Бюллетень ВМО по качеству воздуха и климату 2023 года.

Признать эту взаимосвязь и принять соответствующие действия призывает и новый Бюллетень ВМО, опубликованный как раз к Международному дню чистого воздуха для голубого неба-2024.

В обзоре этого года ВМО особое внимание уделила природным пожарам (дым от них не только ухудшает качество воздуха, но и приводит к увеличению выброса углерода в атмосферу). В нем также рассматриваются глобальные и региональные уровни загрязнения твердыми частицами и их вредное воздействие на сельскохозяйственные культуры в 2023 году.

В частности, эксперты ВМО обращают внимание на то, что твердые частицы PM2.5 представляют серьезную опас­ность не только для здоровья человека, но и негативно влияют на сельское хозяйство.

«Это может привести к снижению урожайности в районах, где максимальная урожайность имеет решающее значение для обеспечения населения продовольствием, – подчеркивается в релизе ВМО. – Глобальные «горячие точки» включают сельскохозяйственные районы Центральной Африки, Китая, Индии, Пакистана и Юго-Восточной Азии. Экспериментальные данные, полученные в Китае и Индии, показывают, что твердые частицы могут снижать урожайность сельскохозяйственных культур на 15% в сильно загрязненных районах».

При этом сельское хозяйство само по себе является крупным источником выбросов твердых частиц и их прекурсоров в результате выжигания стерни, внесения удобрений и пестицидов, обработки почвы, сбора урожая, а также хранения и использования навоза.

В бюллетене предлагаются практические решения, включая посадку деревьев или кустарников для физичес­кого укрытия сельскохозяйственных культур от местных источников PM, что обеспечит дополнительное связывание углерода и преимущества для биоразнообразия.

«Этот Бюллетень по качеству воздуха и климату касается 2023 года. В первые восемь месяцев 2024 года наблюдалось продолжение этих тенденций: сильная жара и продолжительная засуха усилили риск природных пожаров и загрязнения воздуха. Изменение клима­та означает, что мы сталкиваемся с этим сценарием все чаще. Междисциплинарная наука и исследования – ключ к поиску решений», – подчеркнула замес­титель генерального секретаря ВМО Ко Барретт.