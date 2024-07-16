70 медиков привлекли к ответственности за нарушения правил обращения с препаратами

В Казахстане прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек». За время проведения операции проверено свыше 800 предприятий и организаций, использующих медпрепараты в своей деятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: МВД

Выявлено 11 преступлений по статье 303 УК РК «Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами». К административной ответственности привлечено 134 человека, в том числе 70 медицинских работников.

За нарушения условий хранения изъято свыше 43 кг наркотических и психотропных веществ, более 5 тысяч таблеток и 20 тысяч ампул психоактивных препаратов. Ограничен оборот свыше 5 тысяч тонн прекурсоров из-за нарушения норм лицензирования и требований технической укрепленности к объектам их хранения.

К примеру, в ходе проверки на территории одного из промышленных объектов Актюбинской области обнаружены и изъяты более 20 тонн серной кислоты, которая хранилась с нарушением правил обращения с прекурсорами.

При проверке медицинской организации города Алматы выявлены нарушения правил хранения и уничтожения наркотических средств, где изъято 624 ампулы промедола и 825 ампул фентанила. В отношении директора компании заведено уголовное дело, что предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП либо арест на срок до 40 суток.



