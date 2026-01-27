Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокурорами Туркестанской области выявлены нарушения санитарных требований в столовых более 70 образовательных учреждений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа



По выявленным нарушениям прокуратурой Туркестанской области в акимат области и департамент санитарно-эпидемиологического контроля внесены акты прокурорского надзора.



В результате 50 образовательных учреждений получили санитарно-эпидемиологические заключения, обеспечено надлежащее обслуживание 12 184 детей.

«По фактам допущенных нарушений в отношении администраций школ и предпринимателей в соответствии с частью 1 статьи 463 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» составлен 81 административный протокол, наложено штрафов свыше 7,3 млн тенге. Вопросы обеспечения безопасности детей и устранения выявленных нарушений находятся на постоянном контроле прокуратуры Туркестанской области», – сказано в информации.

Напомним, в СКО недавно прошли масштабные проверки школьных столовых. Ситуация находилась на личном контроле акима области. Скандал разгорелся после публикации видео в социальных сетях: на кадрах видно, что в тарелке у школьников – макароны с насекомыми. Другие снимки показывают сырую, непропеченную выпечку, которую выдавали детям на завтрак.