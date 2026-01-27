70 школьных столовых работали с нарушениями в Туркестанской области

Закон и Порядок
126
Дана Аменова
специальный корреспондент

Сумма выписанных штрафов превысила 7,3 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокурорами Туркестанской области выявлены нарушения санитарных требований в столовых более 70 образовательных учреждений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа
 
По выявленным нарушениям прокуратурой Туркестанской области в акимат области и департамент санитарно-эпидемиологического контроля внесены акты прокурорского надзора.
 

В результате 50 образовательных учреждений получили санитарно-эпидемиологические заключения, обеспечено надлежащее обслуживание 12 184 детей.

«По фактам допущенных нарушений в отношении администраций школ и предпринимателей в соответствии с частью 1 статьи 463 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» составлен 81 административный протокол, наложено штрафов свыше 7,3 млн тенге. Вопросы обеспечения безопасности детей и устранения выявленных нарушений находятся на постоянном контроле  прокуратуры Туркестанской области», – сказано в информации.    

Напомним, в СКО недавно прошли  масштабные проверки школьных столовых. Ситуация находилась на личном контроле акима области. Скандал разгорелся после публикации видео в социальных сетях: на кадрах видно, что в тарелке у школьников – макароны с насекомыми. Другие снимки показывают сырую, непропеченную выпечку, которую выдавали детям на завтрак.

#Туркестанская область #нарушения #столовые #саннормы

Популярное

Все
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
«Страна Любви – великая страна»
Лесники подкармливают диких животных
Железная Анна
В Уштобе открыт новый зал бокса
Книгу «Байконур vs Байқоңыр» презентовали в Жезказгане
Фронтовой медсестре Анне Котовой исполнилось 102 года
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Молодежь за зеленое будущее
Для досуга и занятий спортом
Формировать правовую культуру с юных лет
В регионе улучшаются условия обучения
Инженер из Кокшетау разработал оригинальную универсальную жатку
Реестр коррупционеров, статья за намек на взятку и поддержка общества
Конфигурация изменяется – ставки растут
Курс на системное обновление
Депутат предложил закрепить экологические ценности в Конституции в качестве национального приоритета
Незаконно добывали руду
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Все дело в пене из полиуретана
Олимпиада в прямом эфире
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Оксфордский хаб откроется в Астане
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
В Алматы сносят 4-этажное здание
Как выбрать налоговый режим в 2026 году: подать уведомление нужно до 1 марта
Токаев предложил назвать будущий парламент Курултаем
Усилили тренерский штаб
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Низкий поклон героям
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Работал на мошенников: дроповода с оборотом в 40 млн тенге …
Незаконно добывали руду
Формировать правовую культуру с юных лет
Осуждена группа, расхищавшая ж/д контейнеры с товарами из К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]