В Усть-Каменогорске в начале летних каникул сотрудники правоохранительных органов креативно рассказали детям о принципе «Закон и Порядок» и о том, насколько важно включать критическое мышление.

Фото: ДП ВКО

Интерактивная программа «Твой выбор», организованная на площадке главного городского кинотеатра, собрала больше 500 подростков. Полицейские показали ребятам короткие ролики, отражающие реальные жизненные истории, например, о шантаже и вымогательстве, буллинге, необдуманном риске, зависимом поведении…

Детская аудитория активно включилась в обсуждение ситуаций, с которыми может столкнуться каждый. Ребята совместно их анализировали, оценивали решения, принятые героя­ми видео, обсуждали возможные последствия. Как отметил принявший участие в интерактиве заместитель начальника областного департамента полиции Рифхат Тауфиков, зачастую от поступков, совершенных сегодня, зависит вся будущая жизнь. «Не поддавайтесь вредным привычкам и чужому влиянию, – призвал подростков полицейский. – Сохраняйте собственную позицию и ответственность за свой выбор».

Познавательной частью стала демонстрация служебной техники. Детям показали автотранспорт, а также специальное оборудование, которое сотрудники используют при обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. В завершение в качестве каникулярного бонуса подростки смогли посмотреть новый захва­тывающий фильм.