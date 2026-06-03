Казахстан готовит масштабную административную амнистию: какие штрафы отменят

В Казахстане готовится первая в истории страны административная амнистия, которая затронет штрафы и менее опасные правонарушения. Об этом в ходе обсуждения законопроекта «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан» сообщил член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Нурсултан Байтилесов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам депутата, амнистия является актом гуманности государства, направленным на освобождение граждан от наказания либо сокращение сроков его отбывания.

«Амнистия – это акт гуманности, который выражает великодушие государства к своим гражданам, которые в силу различных обстоятельств оказались ограниченными в своих конституционных правах. Она направлена на освобождение преступника от наказания либо сокращение его сроков», – отметил Байтилесов.

Он напомнил, что в 2021 году в честь 30-летия Независимости Казахстана была проведена амнистия, в рамках которой более 2 тысяч человек были освобождены, а свыше 11 тысячам осужденных сократили сроки наказания.

Казахстан изучил международный опыт

Как подчеркнул депутат, практика административных амнистий широко применяется в различных странах мира в периоды реформ и гуманизации правовой политики.

В частности, в Италии использовались механизмы освобождения от административных штрафов и финансовых санкций для снижения административной нагрузки и стимулирования добровольного исполнения обязательств.

В отдельных штатах США действовали программы временного освобождения от административных санкций и пеней при добровольном урегулировании задолженности.

В Индонезии такие механизмы стали частью масштабных реформ, направленных на легализацию активов, повышение доверия к государственным институтам и расширение правового поля.

«Международная практика подтверждает, что административная амнистия может выступать эффективным инструментом правовой гуманизации, снижения конфликтности между государством и обществом, а также укрепления добровольного соблюдения закона», – заявил он.

Какие штрафы планируют отменить

По словам Байтилесова, для Казахстана применение административной амнистии в связи с принятием новой Конституции станет первым подобным масштабным опытом.

«Наш подход к административной амнистии более лояльный, чем в указанных странах. Мы решили отменить все имеющиеся штрафы, за исключением штрафов, наложенных судами и не несущих серьезную угрозу безопасности для граждан и государства», – сообщил депутат.

Он также выразил мнение, что нынешняя инициатива станет началом дальнейшей гуманизации административного законодательства.

«Я полагаю, что административная амнистия в Казахстане – это первый шаг к гуманизации административных правонарушений. В дальнейшем при положительной правоприменительной практике мы можем более широко подойти к вопросу административной амнистии», – сказал Байтилесов.

По его словам, применение амнистии как по уголовным, так и по административным делам будет способствовать осознанию гражданами допущенных ошибок, укреплению правосознания и предупреждению совершения аналогичных правонарушений в будущем.